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Попова назвала наиболее распространенный в России штамм коронавируса

9 июля 2021 13:14
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Попова назвала наиболее распространенный в России штамм коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что около 66% всех штаммов коронавируса, которые выявили в России в июне и в начале июля, - это штамм "дельта".

"Порядка 66% всех штаммов, которые мы выявляем вот в этом периоде, в июне, например, и в начале июля в РФ, это штамм "дельта", - сказала она в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".

Попова отметила, что остальная часть - это штамм "альфа" и классический. Также есть немного "британского" штамма и штаммы, которые не классифицируются так четко, но тоже в популяции выделяются.
В мире получает все большее распространение вариант коронавируса "дельта", отличающийся несколькими мутациями в спайковом белке и распространенностью в разных странах. Штамм "дельта" в последнее время был найден во множестве стран, в том числе он начинает преобладать в ряде регионов РФ, сообщает РИА Новости.

Теги: дельта коронавирус штамм

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