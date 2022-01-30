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Положительный результат: самарские врачи рассказали, как лечить COVID-19 дома

30 января 2022 10:35
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Положительный результат: самарские врачи рассказали, как лечить COVID-19 дома

Минздрав РФ опубликовал инструкцию, что делать, если вы получили ПЦР-тест со знаком плюс. В памятке описаны случаи, когда человек болеет в легкой форме или вовсе без симптомов. На что обратить внимание и в какой момент стоит вызывать скорую, рассказали главный внештатный специалист по терапии регионального минздрава, заведующий кафедрой и клиникой факультетской терапии Клиник СамГМУ Олег Фатенков и  главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Самарской области по г.о. Самара, заместитель главного врача Самарской городской клинической поликлиники № 15 Светлана Пыркова.

«В том случае, если вы переболели или сделали своевременно прививку, у вас положительный ПЦР-тест, но при этом нет никакой клиники, то и причин для беспокойства нет, - говорит Олег Фатенков. - Нужно оставаться дома, соблюдать обычные противоэпидемические мероприятия. Носить маску, чтобы не заразить своих близких, их попросить носить маски. Проветривать помещение хотя бы 2-3 раза в день.  Осуществлять регулярно влажную уборку. Эти простые мероприятия позволят не распространить инфекцию на своих близких и предотвратить их заболевание».

Специалисты рекомендуют в случае заболевания позвонить в единую службу «122» или в call-центр вашей поликлиники. 

«Когда ПЦР-тест положительный и есть клиника вирусной инфекции: повышение температуры до 38 градусов, боли в горле, боли в мышцах и суставах. Это состояние тоже рассматривается как течение болезни легкой тяжести, - объясняет врач. - Если человек привитый, у него нет хронических заболеваний неинфекционных, таких как сахарный диабет, заболеваний легких, ишемической болезни сердца. То в таком случае тоже нет повода для беспокойства. И можно воспользоваться традиционными средствами, которые мы применяем обычно при заболеваниях сезонной вирусной инфекцией. Это полоскание горла, рассасывающиеся леденцы, обильное питье, постельный режим. Все это поможет справиться самостоятельно с инфекцией. И те же противоэпидемические мероприятия, о которых я говорил. Все это, по большому счету, не требует обращения к врачу». 

Третий вариант - когда человек привит или переболел, но состояние при этом тяжелое. Под этим подразумеваются температура свыше 38,5, боли в грудной клетке, одышка, удушье. Либо когда к такому состоянию прибавляется наличие тяжелых неинфекционных заболеваний, все это относит человека к группам риска. И в этом случае стоит обратиться в поликлинику. Врач оценит состояние и при необходимости начнет более серьезные мероприятия, которые можно осуществлять только под контролем врача. 

И четвертый вариант, когда есть выраженная одышка, значительное повышение температуры, присутствуют и хронические заболевания, человек очень плохо себя чувствует, стоит вызвать скорую помощь по телефону 103. Скорее всего, встанет вопрос о госпитализации в стационар. 

«Отдельно хочется сказать о том, что при любых вирусных инфекциях не имеет смысла самостоятельно начинать принимать антибиотики, - говорит Олег Фатенков. - При вирусной инфекции они совершенно неэффективны. Нужно учитывать только мнение своего лечащего врача, стоит ли переходить на прием такого рода серьезных антибактериальных веществ».

К особой категории больных относятся дети. Необходимо внимательно следить за их состоянием.

«Если у ребенка появились насморк, боль в горле при глотании и покашливание, необходимо оставить его дома и соблюдать домашний режим не менее 7 дней, - советует педиатр Светлана Пыркова. - Если температура не превышает 37.2°С, вы можете обратиться на горячую линию 122 или в регистратуру поликлиники для организации консультации с медработником, в том числе дистанционным методом. Если же у вашего ребёнка температура 38°С и выше, которая сохраняется более 2 дней, нарушено самочувствие, снижен аппетит, необходимо вызвать врача-педиатра на дом».

Важно не заниматься самолечением и строго выполнять рекомендации медицинских работников. Необходимо обязательно соблюдать питьевой режим – не менее 2 литров теплой жидкости в сутки. Носовые проходы можно промывать солевым раствором. Прием жаропонижающих препаратов допускается только при повышении температуры выше 38,5°С. 

При ухудшении состояния необходимо позвонить в службу скорой медицинской помощи по номеру 103.

Теги: Акценты Коронавирус

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