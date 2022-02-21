Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре продолжается строительство пассажирского причала на Волге
В Самаре продолжается строительство пассажирского причала на Волге
Владимир Путин соберет сегодня заседание расширенного Совета Безопасности России
Владимир Путин соберет сегодня заседание расширенного Совета Безопасности России
Суд по делу об убийстве школьницы из Петра Дубравы стартует в Самаре 21 февраля
Суд по делу об убийстве школьницы из Петра Дубравы стартует в Самаре 21 февраля
Самарцев предупреждают: собираетесь в турпоход - зарегистрируйтесь
Самарцев предупреждают: собираетесь в турпоход - зарегистрируйтесь
12 килограммов мефедрона изъяли госавтоинспекторы в Самарской области
12 килограммов мефедрона изъяли госавтоинспекторы в Самарской области
за неделю органы власти Самарской области ответили на 5 тысяч сообщений из социальных сетей
За неделю органы власти Самарской области ответили на 5 тысяч сообщений из социальных сетей
Программа массовой гонки "Лыжня России" в Самарской области
Программа массовой гонки "Лыжня России" в Самарской области
СберБанк упростил подачу заявки на льготную ипотеку на ИЖС
СберБанк упростил подачу заявки на льготную ипотеку на ИЖС
Наверх
Самара  0 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.76
0.01
EUR 86.15
0.02
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре традиционно пройдет Зимний Грушинский
Зимний Грушинский фестиваль-2022 состоится в Самаре
Дан старт окружному этапу фестиваля «Театральное Приволжье»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

На Госуслугах можно оформить сертификаты по анализам на антитела к COVID-19

21 февраля 2022 12:00
121
На Госуслугах можно оформить сертификаты по анализам на антитела к COVID-19

Минцифры России запустили новый сервис. Теперь на Госуслугах (в соответствии с изменениями, внесенным в приказ Минздрава России от 12.11.2021 №1053н и вступающими в силу с 21.02.2022) можно получить медицинский сертификат на основании результатов теста на антитела к COVID-19.

Его можно оформить только один раз и только при условии, что пользователь раньше не получал медицинский сертификат о перенесенном заболевании или пройденной вакцинации

Перед сдачей анализа убедитесь, что лаборатория передает результаты на Госуслуги. С собой нужно будет взять паспорт, СНИЛС и полис ОМС (при наличии). 

Для оформления сертификата принимаются положительные результаты с любым уровнем антител (иммуноглобулинов G). Действует он 6 месяцев. 

«Медицинский сертификат по результатам анализов на антитела появится в личном кабинете на Госуслугах после подачи заявления. Документ будет доступен, как на русском, так и на английском языке. Разработанный сервис расширит возможности граждан, которые имеют иммунный ответ к COVID-19, но официально не обращались за медицинской помощью», — комментирует заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Олег Качанов. 

На Госуслугах также начала работать функция по формированию сертификатов на основании медицинских противопоказаний к вакцинации от COVID-19. Сведения о наличии противопоказаний также передаются из соответствующего реестра Минздрава, а сертификат, в зависимости от типа медотвода, действует либо 30 дней, либо бессрочно.  

Кроме того, Минцифры совместно с Минздравом реализовали функцию оформления медицинского сертификата для несовершеннолетних. До 14 лет его можно получить в МФЦ, после 14 — на Госуслугах при наличии подтвержденной учетной записи.

Теги: Акценты В центре внимания Коронавирус

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самарской области продолжается работа пунктов вакцинации, где можно сделать прививку от ковида
15 февраля 2022, 13:19
В Самарской области продолжается работа пунктов вакцинации, где можно сделать прививку от ковида
 Специалисты напоминают, спустя полгода после перенесенного заболевания или первичной вакцинации необходимо сделать повторную прививку. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
818
В регионе циркулируют грипп, парагрипп, аденовирусные инфекции, штаммы дельта и омикрон.
07 февраля 2022, 20:39
Дмитрий Азаров поручил проверить готовность системы здравоохранения региона к электронному оформлению больничных
В регионе циркулируют грипп, парагрипп, аденовирусные инфекции, штаммы дельта и омикрон. Политика
1770
"Сейчас нам всем важно набраться сил и терпения, чтобы облегчить работу наших медиков и победить вирус, а значит быстрее вернуться к привычной жизни".
02 февраля 2022, 23:52
Дмитрий Азаров обратился к жителям Самарской области
"Сейчас нам всем важно набраться сил и терпения, чтобы облегчить работу наших медиков и победить вирус, а значит быстрее вернуться к привычной жизни".
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
1998
В центре внимания
На Госуслугах можно оформить сертификаты по анализам на антитела к COVID-19
21 февраля 2022  12:00
На Госуслугах можно оформить сертификаты по анализам на антитела к COVID-19
118
Россиян ждёт шестидневная рабочая неделя
21 февраля 2022  11:41
Россиян ждёт шестидневная рабочая неделя
137
В Самарской области подтверждено за сутки 3989 случаев COVID-19
20 февраля 2022  13:39
В Самарской области подтверждено за сутки 3989 случаев COVID-19
698
Еще 3 939 жителей Самарской области заболели коронавирусом
19 февраля 2022  12:55
Еще 3 939 жителей Самарской области заболели коронавирусом
944
Губернатор поручил минстрою настроить чёткое взаимодействие с застройщиками по решению вопросов переселения граждан.
18 февраля 2022  20:39
Дмитрий Азаров провел совещание по вопросу переселения граждан из аварийного жилья
1069
Весь список