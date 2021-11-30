Новый штамм коронавируса "омикрон" продолжает распространяться по миру. Случаи заражения фиксируют в Швеции и Испании. Шесть заболевших обнаружены в Шотландии. До четырех число инфицированных выросло в Италии.
Первый случай нового штамма подтвердили и медики Австрии. Власти страны обязали граждан вакцинироваться. За отказ – штраф свыше семи тысяч евро. Есть заболевшие "омикроном" и в германском Лейпциге. Два человека под подозрением в Финляндии.
В Швейцарии из-за появления нового штамма отменена зимняя Универсиада.
Из-за десятка случаев заражения "омикроном" Нидерланды разворачивают авиарейсы из Африки.
Прервать авиасообщение, до двух недель продлив карантин для всех приезжающих, решили и в Польше.
Из-за отмены многих рейсов в аэропорту африканского Йоханнесбурга застряли сотни пассажиров.
В Великобритании на фоне подтвержденных случаев началась проверка всех прибывающих из-за границы.
Тем, кто прилетает из стран красного списка (а это вся Африка) нужен тест, а также бронь отеля для возможной изоляции на два дня.
Первые случаи "омикрона" выявлены и в Португалии. Зараженными оказались 13 игроков и сотрудников местного футбольного клуба. Третий случай инфицирования выявлен в Гонконге. Штамм вируса обнаружен у мужчины, прилетевшего из Нигерии.
Китайские специалисты отмечают: вакцинированные люди, заразившиеся "омикроном", переносят болезнь в легкой форме.
Накануне Всемирная организация здравоохранения призвала страны быть готовыми усилить санитарные меры, а также ускорить вакцинацию, передает Радио Маяк.