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Новый штамм коронавируса "омикрон" продолжает распространяться по миру

30 ноября 2021 11:59
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Новый штамм коронавируса "омикрон" продолжает распространяться по миру

Новый штамм коронавируса "омикрон" продолжает распространяться по миру. Случаи заражения фиксируют в Швеции и Испании. Шесть заболевших обнаружены в Шотландии. До четырех число инфицированных выросло в Италии.

Первый случай нового штамма подтвердили и медики Австрии. Власти страны обязали граждан вакцинироваться. За отказ – штраф свыше семи тысяч евро. Есть заболевшие "омикроном" и в германском Лейпциге. Два человека под подозрением в Финляндии.

В Швейцарии из-за появления нового штамма отменена зимняя Универсиада.

Из-за десятка случаев заражения "омикроном" Нидерланды разворачивают авиарейсы из Африки.

Прервать авиасообщение, до двух недель продлив карантин для всех приезжающих, решили и в Польше.

Из-за отмены многих рейсов в аэропорту африканского Йоханнесбурга застряли сотни пассажиров.

В Великобритании на фоне подтвержденных случаев началась проверка всех прибывающих из-за границы.

Тем, кто прилетает из стран красного списка (а это вся Африка) нужен тест, а также бронь отеля для возможной изоляции на два дня.

Первые случаи "омикрона" выявлены и в Португалии. Зараженными оказались 13 игроков и сотрудников местного футбольного клуба. Третий случай инфицирования выявлен в Гонконге. Штамм вируса обнаружен у мужчины, прилетевшего из Нигерии.

Китайские специалисты отмечают: вакцинированные люди, заразившиеся "омикроном", переносят болезнь в легкой форме.

Накануне Всемирная организация здравоохранения призвала страны быть готовыми усилить санитарные меры, а также ускорить вакцинацию, передает Радио Маяк.

Теги: Коронавирус

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