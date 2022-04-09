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Назальная вакцина против коронавирусной инфекции может получить название "Спутник Н"

9 апреля 2022 13:35
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Назальная вакцина против коронавирусной инфекции может получить название "Спутник Н"

При этом "Н" означает "назальный", – заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Минздрав России сообщил, что зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от COVID-19 1 апреля. Гинцбург добавил, что вакцины "Спутник V", "Спутник Лайт", а также назальная форма препарата должны быть эффективны против варианта омикрон-штамма ХЕ. Этот вариант был впервые обнаружен 19 января текущего года в Великобритании. По предварительным оценкам Всемирной организации здравоохранения, новый вариант коронавируса может оказаться самым заразным из всех, выявленных до этого.

Теги: Вакцинация Коронавирус

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