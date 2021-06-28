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Минздрав: в РФ никто не умер из-за вакцинации от COVID-19
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Минздрав: в РФ никто не умер из-за вакцинации от COVID-19

28 июня 2021 19:22
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Минздрав: в РФ никто не умер из-за вакцинации от COVID-19

В России не зафиксировано ни одного случая смерти из-за прохождения вакцинации от коронавируса COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, – передает "Интерфакс". Он отметил, что дневники самонаблюдения после вакцинации сегодня ведут на портале госуслуг 30% привитых граждан, все переданные данные суммируются Минздравом.

"Наибольшее количество осложнений, которые возникают, это боль вместе укола, кратковременное повышение температуры и такие вот "минорные", как их называют, редко встречающиеся и невыраженные симптомы", — сказал Мурашко. Случаи осложнений, связанные с тем, что человек уже чем-то болеет, выносятся на специальную комиссию. Ранее Мурашко сообщил, что количество привитых от COVID-19 в РФ достигло 23 млн человек.

Расходы системы здравоохранения на борьбу с коронавирусом в России составили более триллиона рублей. "Абсурдно" и "гротескно" выглядит предложение гражданам относительно участия в лотереях за прохождение вакцинации от коронавируса, которая и так бесплатна для россиян при стоимости вакцин от 400 до 800 рублей.

Фото: Pixabay.com

Теги: коронавирус минздрав

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