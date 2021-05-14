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Клинические исследования назальной вакцины от covid-19 начнется в конце года

14 мая 2021 09:19
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Клинические исследования назальной вакцины от covid-19 начнется в конце года

Интерназальная вакцина от коронавируса, разработанная учеными Центра им. Гамалеи, выйдет на клинические исследования в конце 2021 – начале 2022 года. А регистрация препарата может пройти уже в 2022 году, сообщил ТАСС директор Центра Александр Гинцбург. По его словам, сейчас ведутся доклинические исследования.

Как ранее заявлял учёный, пока предполагается, что введение назальной вакцины будет двукратным, однако и не исключается одноразовое. Он подчеркнул, что преимущество такой формы вакцины заключается в том, что побочных эффектов практически не будет.

Теги: вакцина коронавирус пытания

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