Эффективность вакцины "Спутник V" против "омикрона" составляет около 75%

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Эффективность вакцины "Спутник V" против нового штамма коронавируса "омикрон" составляет около 75%, сообщил директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Он отметил, что при ревакцинации "Спутником Лайт" через 6 месяцев защита против "омикрона" будет уже 100%, а если люди не ревакцинировались, но были привиты "Спутником V" 6-12 месяцев назад, защита – порядка 56-57%.

"Были исследованы сыворотки крови около 25 испытуемых на взаимодействие с "омикроном", уточнил ученый. Он также сообщил, что в России появилась тест-система для определения вируснейтрализующих антител к омикрон-штамму коронавируса. Ее разработали специалисты Центра имени Гамалеи.

Ранее Гинцбург сообщал, что сам был инфицирован "омикроном", но не болел благодаря защите вакциной "Спутник V". Это удалось установить именно благодаря новой тест-системе, которая показала высокий уровень вируснейтрализующих антител к такому варианту COVID-19, передает Радио Маяк.