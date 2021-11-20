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Дмитрий Орлов: власти Самарской области эффективно противостоят пандемии

20 ноября 2021 11:15
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Дмитрий Орлов: власти Самарской области эффективно противостоят пандемии

Меры, принимаемые в Самарской области для борьбы с коронавирусной инфекцией, в своем телеграм-канале прокомментировал генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций, политолог Дмитрий Орлов. Он отметил, что в губернии в ноябре произошел настоящий перелом, а власти региона действуют весьма эффективно. 

Дмитрий Орлов пояснил, что темпы вакцинации в Самарской области, а также строительства и введения в эксплуатацию новых профильных медицинских учреждений входят в число ключевых критериев оценки эффективности работы властей регионов: 
- Показательна в этом смысле программа рабочих поездок главы Правительства Михаила Мишустина и ряда других федеральных чиновников в регионы, особенно в течение осени 2021 года. Самарская область продемонстрировала достаточно эффективный подход к работе в этом направлении, уделив внимание и ряду аспектов, которые могут получить дополнительное значение как в конце 2021 – начале 2022 года, так и в более отдаленном будущем. 
Политолог рассказал, что в регионе в конце октября - начале ноября 2021 года отмечались обнадеживающие тенденции по сдерживанию роста заболеваемости: 
- Так, по данным областного Минздрава, за первую неделю ноября 2021 года в области меньше людей заболели ОРВИ и внебольничной пневмонией - на 25 % и почти 23 % соответственно; при этом заболеваемость ОРВИ снижается на протяжении уже трех недель, пневмонией - на протяжении двух. Дальнейшее развитие этих тенденций может предполагать как заметное снижение тревожности населения региона в декабре 2021 - январе 2022 года (что в таком случае будет одним из стабилизирующих факторов для политической обстановки в области), так и постепенное смягчение ограничительных мер. 
Генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций считает: особенно важно то, что в регионе в период пандемии отмечаются высокие темпы строительства ковид-госпиталей: 
- Так, в июле 2021 года начался прием пациентов в модульном здании клинико-диагностического отделения в Самаре на базе областной клинической больницы имени Середавина. В августе начал работу новый инфекционный корпус в Тольяттинской городской клинической больнице № 5. А строительство модульного здания заняло всего полгода. Идет возведение нового корпуса областной детской инфекционной больницы в Самаре, создание нового инфекционного отделения в городской больнице № 2 в Сызрани, кроме того, ковид-госпиталь в Тольятти строится под эгидой Федерального медико-биологического агентства. 

Дмитрий Орлов напомнил, что ранее глава Минздрава Михаил Мурашко выразил благодарность "губернатору и Правительству Самарской области за внимание и строительство поликлиник, новых инфекционных госпиталей". По его мнению, эти факторы могут способствовать укреплению доверия между руководством региона и представителями центра, причем не только курирующими противодействие пандемии, но и решающими более широкий круг вопросов. 
А в разговоре с корреспондентом sova.info политолог отметил, что несмотря на большое общее количество заболевших, регион выходит на плато и острота проблем, характерная два-три месяца назад, сегодня сходит на нет. Он пояснил: 
- И в этом смысле власти региона и система здравоохранения достаточно эффективно использовала те несколько дней в начале ноября, объявленных нерабочими. Именно тогда были сделаны шаги по эффективному противостоянию пандемии. Они сработали. 
Дмитрий Орлов замечает, что в Самарской области хорошо выстроена система быстрого тестирования и организовано качественное лечение инфицированных коронавирусом в больницах, неплохо работает сеть поликлиник. 
- Отмечу, что в России есть регионы, где случаев заболеваний немало, но власть эффективно противостоит пандемии. Самарская область в их числе. Власть, опираясь на поддержку населения, предпринимает достаточно эффективные и действенные меры. Результаты этой работы хорошо заметны.
По мнению политолога, сегодня ситуация в Самарской области более благоприятная, чем два или три месяца назад: 
- Хотя Самара - это и транспортный хаб, и город-миллионник. То есть место, где пересекаются разные потоки людей. Несмотря на все это, ход развития пандемии удалось переломить. Повторюсь: сегодня очевиден выход на плато и также очевиден позитивный прогноз. В тех оценках, которые дают регионам федеральные власти (вице-премьер Татьяна Голикова, руководитель Роспотребнадзора Татьяна Попова), Самара не в числе субъектов Федерации, которые вызывают тревогу федерального центра с точки зрения распространения пандемии. Это благоприятный результат того, что предпринимала региональная власть.

Теги: В центре внимания Коронавирус Прямая речь/Интервью

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