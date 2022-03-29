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Более 388 тысяч жителей Самарского региона прошли повторную вакцинацию от COVID-19

29 марта 2022 13:48
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Более 388 тысяч жителей Самарского региона прошли повторную вакцинацию от COVID-19

В Самарской области продолжают работу пункты вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Пройти вакцинацию можно в любом из 200 развернутых в регионе прививочных пунктов.

Специалисты напоминают, спустя полгода после перенесенного заболевания или первичной вакцинации необходимо сделать повторную прививку. Это поможет укрепить иммунитет и в случае встречи с инфекцией защитит организм от тяжелого течения заболевания.

«Очень важно своевременно проходить повторную вакцинацию, не стоит этим пренебрегать. Мы все несем ответственность за формирование коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции, — отметила главный врач Самарской городской поликлиники №13 Анна Кравец. — Ревакцинироваться можно любой из имеющихся в гражданском обороте вакцин. Какая предпочтительнее, определит врач в ходе осмотра с учетом возраста и индивидуальных особенностей пациента».

Специалисты напоминают о важности вакцинации для пациентов из групп риска, в том числе для людей старше 65 лет.

Жительница Самары Нина Печорина пришла в поликлинику, чтобы пройти повторную вакцинацию.

«Я впервые прививалась здесь же —  в поликлинике №13. Мне здесь очень нравится: специалисты доброжелательны, все обьяснят, ответят на вопросы. Мы не знаем, как дальше будет развиваться эпидемиологическая обстановка. Прививка создает необходимую защиту», — рассказала Нина Константиновна.

Информацию об адресах прививочных пунктов и наличии вакцин можно уточнить на официальном сайте министерства здравоохранения Самарской области в разделе «Вакцинация от COVID-19» (карта пунктов вакцинации).

Теги: Вакцинация Коронавирус

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