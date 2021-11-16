23 ноября будет работать пункт вакцинации в Самарской областной универсальной научной библиотеке

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23 ноября с 8.00 до 20.00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке по адресу пр.Ленина, 14А вновь будет работать пункт вакцинации от COVID-19.



Жители, которые в начале ноября сделали прививку в данном пункте, смогут пройти ревакцинацию – сделать второй компонент вакцины.



Также жители смогут пройти первичную и повторную вакцинацию в этом пункте.



Привиться могут все желающие старше 18 лет при отсутствии противопоказаний. С собой необходим документ, удостоверяющий личность.



Приглашаем жителей Самарской области пройти вакцинацию от COVID-19!

Врачи напоминают – вакцинация сегодня – единственная возможность сформировать коллективный иммунитет, который позволит противостоять коронавирусу.