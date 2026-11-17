Подать заявление на студенческий проездной действительно можно онлайн — через портал Госуслуг. Вот пошаговая инструкция, чтобы всё прошло гладко.

Что понадобится:

Паспорт РФ (понадобится загрузить скан страниц с личными данными).

Документ, подтверждающий статус студента: оригинал студенческого билета или официальная справка из учебного заведения. Если берёте справку, проверьте: в ней должны быть ФИО, дата рождения, название вуза/колледжа, срок действия и подпись уполномоченного лица.

официальная справка из учебного заведения. Если берёте справку, проверьте: в ней должны быть ФИО, дата рождения, название вуза/колледжа, срок действия и подпись уполномоченного лица. Фотография 3×4 см (цветная, без головных уборов, на светлом фоне, лицо должно быть хорошо видно).

Как подать заявку:

Войдите в личный кабинет на Госуслугах. В каталоге услуг найдите раздел «Транспорт», а в нём — пункт «Студенческий проездной». Заполните электронную форму: укажите ФИО, дату рождения, учебное заведение, факультет и курс. Загрузите сканы документов. Система проверит форматы (PDF, JPG, PNG) и размер файлов (не более 5 МБ). Убедитесь, что на фото и в сканах нет теней и искажений — иначе заявку могут отклонить. Подтвердите согласие с условиями и отправьте заявку.

Что дальше:

После отправки система автоматически сверит данные в документах с информацией в вашем профиле на Госуслугах. Если всё в порядке, в личном кабинете появится статус «Одобрено», а сам проездной сформируется в электронном виде — его можно будет скачать в разделе «Мои услуги». При необходимости документ можно распечатать или сохранить в мобильном приложении транспортной компании.

Важное правило для поездок: даже с электронным проездным при каждой оплате проезда у вас могут попросить показать сам студенческий билет (или справку) кондуктору.

Если возникнут сложности (например, система не примет скан или придёт отказ), напишите в поддержку Госуслуг или позвоните на горячую линию единого оператора «Объединённая транспортная карта» (8 (929) 707-61-38).