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Юная яхтсменка Варвара Ширкунова представляет Тольятти на регате во Владивостоке

19 июня 2024 16:06
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В Кубке принимает участие 94 яхтсмена со всех уголков страны.

В эти дни на акватории Амурского залива проходит межрегиональная регата «Кубок залива Петра Великого» в классе «Оптимист». Эти соревнования для юных спортсменов считаются одними из самых важных в сезоне. Тем более, что в этом году регата является отборочным этапом на первенство России - путёвки получат спортсмены, занявшие первые 15 мест.

В Кубке принимает участие 94 яхтсмена со всех уголков страны, в том числе из Самарской области. Тольятти представляет единственная спортсменка, воспитанница СШОР №6/як «Дружба» 11-летняя Варвара Ширкунова.

Стоит отметить, что Варвара уже завоевала право принять участие в первенстве России. В начале июня в Санкт-Петербурге в акватории Финского залива состоялся Кубок Ассоциации класса «Оптимист», где тольяттинская яхтсменка стала победителем в своем классе. Варвара оказалась единственной представительницей младшего зачета девушек, вошедшей в «золотой флот» соревнований.

Желаем спортсменке успехов и покорения новых вершин!
 

Фото: ФСП Приморья, Всероссийская Ассоциация яхт класса «Оптимист»

Теги: Тольятти

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