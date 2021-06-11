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В Управлении Росгвардии СО проходит чемпионат по комплексному единоборству

11 июня 2021 15:06
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В состязаниях принимают участие 5 команд.

В состязаниях по комплексному единоборству, которые стартовали 11 июня, принимают участие 5 команд. Турнир проводится в 11 весовых категориях (8-ми мужских и 3-х женских).

Турнир начался с минуты молчания. Главный судья соревнований старший лейтенант Михаил Баев объявил ее в честь нашего земляка, уроженца Отрадного, Героя России, старшего оперуполномоченного СОБР УБОП Омской области, капитана милиции Олега  Охрименко.

Офицер погиб 21 апреля 2002 года, погиб самоотверженно, спасая людей от взрыва гранаты, брошенной вооруженным бандитом. Указом Президента России от 19 апреля 2003 года капитану милиции Олегу Охрименко присвоено звание Героя России (посмертно). С этого года турнир Управления Росгвардии по комплексному единоборству будет носить имя Героя.


Фото:   пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области

Теги: Росгвардия чемпионат

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