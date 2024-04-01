В Тольятти состоялся Зимний фестиваль комплекса ГТО

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Соревнования принял легкоатлетический манеж в Тольятти, построенный в рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография". Фестиваль был посвящен 10-летию комплекса ГТО и приурочен к объявленному президентом Году семьи.



На открытии участников приветствовали руководитель управления развития физической культуры и массового спорта департамента физической культуры и спорта министерства спорта Самарской области Дмитрий Чесалин и олимпийская чемпионка, президент гандбольного клуба "Лада", посол ГТО в Самарской области Ирина Близнова.



В соревнованиях среди семейных команд победителем стала команда Митюшиных, в командной эстафете среди взрослых первенствовала команда города Самара, а среди школьников команда школы села Красный Яр. В перетягивании каната сильнейшими оказались команда межрайонной налоговой инспекции №14 Кинель-Черкасского района, а у школьников победу одержала команда школы села Хрящевка.

Фото: минспорта СО