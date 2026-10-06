В Тольятти перед судом предстанет бывший заместитель главного врача больницы

Прокуратура Центрального района города Тольятти утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заместителя главного врача медицинского учреждения. Он обвиняется по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.

По версии следствия, бывший заместитель главного врача в период с 2023 по 2025 годы, используя свое служебное положение, похитил путем обмана денежные средства, выделенные региональным министерством здравоохранения в виде субсидий по программе развития паллиативной медицинской помощи, на общую сумму 289 тыс. рублей. Он внес в единую медицинскую информационно-аналитическую систему недостоверные данные об оказании паллиативной помощи 371 больному.

Уголовное дело направлено в Самарский районный суд г. Самары для рассмотрения по существу.

Прокуратура района заявила гражданский иск о взыскании ущерба, причиненного преступлением.

На автомобиль обвиняемого наложен арест.