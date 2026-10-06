Я нашел ошибку
Главные новости:
Начальник УФСИН России по Самарской области Алексей Климов провёл личный приём граждан в Приёмной Президента Российской Федерации в Самарской области.
20 жителей Самарской области получили ответы на свои вопросы в ходе личного приёма начальника УФСИН
С 6 по 8 октября в Самарской области проходит открытая межрегиональная инженерно-технологическая конференция «Наука. Смелость. Изобретения».
В регионе стартовал шестой сезон конференции «Наука. Смелость. Изобретения»
В Сызранском районе по иску прокуратуры пенсионерке вернут 75 тысяч рублей, похищенные мошенниками
В Сызранском районе по иску прокуратуры пенсионерке вернут 75 тысяч рублей, похищенные мошенниками
В Чапаевске сотрудница офиса продаж осуждена за незаконное оформление абонентского номера на клиента
В Чапаевске сотрудница офиса продаж осуждена за незаконное оформление абонентского номера на клиента
В Тольятти мужчина осужден за торговлю банковскими данными клиентов
В Тольятти мужчина осужден за торговлю банковскими данными клиентов
В Тольятти перед судом предстанет бывший заместитель главного врача больницы
В Тольятти перед судом предстанет бывший заместитель главного врача больницы
Более 5 тысяч семей Самарской области воспользовались услугой проката
Более 5 тысяч семей Самарской области воспользовались услугой проката
В Госдуме поддержали идею повышения налога на некоторые морепродукты
В Госдуме поддержали идею повышения налога на некоторые морепродукты
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.93
1.45
EUR 95.33
1.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре состоится торжественное освещение и передача иконы военнослужащим
Явка на выборах в Самарской области стала рекордной за 15 лет
В Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится творческая встреча «Время собирать кирпичи»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Более 5 тысяч семей Самарской области воспользовались услугой проката

114
Более 5 тысяч семей Самарской области воспользовались услугой проката

Более 5 тысяч семей с детьми в Самарской области уже воспользовались уникальным социальным сервисом - пунктом проката предметов первой необходимости для новорождённых. Данная мера поддержки была введена по поручению Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Сейчас она часть федерального проекта «Многодетная семья» национального проекта «Семья». Родители малышей до двух лет могут бесплатно получить кроватку, коляску, ходунки, пеленальный столик, автокресло и другие нужные вещи.

Всего можно взять до 8 предметов из 20 возможных наименований. Жительница Чапаевска Марина Берендяева стала одной из тех, кто воспользовался услугой. 32-летняя мама двоих детей взяла на прокат сумку-холодильник и санки. «Я в социальных сетях узнала о пункте проката, обратилась и мне всё быстро предоставили, причем доставили все на дом. Очень удобно, я довольна», — поделилась Марина.

Воспользоваться пунктом проката могут молодые и студенческие семьи, многодетные семьи, одинокие родители, семьи участников СВО, семьи с детьми-инвалидами, а также женщины, родившие первого ребёнка, и женщины, не состоящие в браке. Большинство товаров в пункте - новые. Основная цель сервиса - снизить финансовую нагрузку на родителей в первые два года жизни малыша.

Подать заявление можно в комплексных центрах социального обслуживания населения по месту жительства. Получить вещи можно самовывозом или с доставкой на дом. В 2026 году в федеральном и областном бюджетах запланировано более 215 млн рублей на эту меру поддержки.

«Пункты проката - это адресная поддержка, которая действительно помогает снижать финансовую нагрузку на семьи в самый ответственный период - первые годы жизни ребёнка. Мы видим, что услуга востребована - более 5 тысяч семей уже воспользовались ею. Всего в регионе действует 42 меры социальной поддержки семей, где воспитываются дети», - подчеркнул заместитель министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Александр Постников.

Фото – КЦСОН Самарского округа.

 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
Первое заседание Самарской губернской думы пройдет 8 октября
6 октября 2026  13:18
Первое заседание Самарской губернской думы пройдет 8 октября
166
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области
5 октября 2026  13:56
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области
480
С 5 по 9 октября в Самарской области местами объявлена высокая пожарная опасность лесов 4 класса.
5 октября 2026  11:40
С 5 по 9 октября в Самарской области местами объявлена высокая пожарная опасность лесов 4 класса.
447
В Самаре появился «Кибер-Шериф»
5 октября 2026  09:46
В Самаре появился «Кибер-Шериф»
482
В Самарской области отопительный сезон охватил уже 19 муниципальных образований
3 октября 2026  13:58
В Самарской области отопительный сезон охватил уже 19 муниципальных образований
1145
Весь список