Более 5 тысяч семей Самарской области воспользовались услугой проката

Более 5 тысяч семей с детьми в Самарской области уже воспользовались уникальным социальным сервисом - пунктом проката предметов первой необходимости для новорождённых. Данная мера поддержки была введена по поручению Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Сейчас она часть федерального проекта «Многодетная семья» национального проекта «Семья». Родители малышей до двух лет могут бесплатно получить кроватку, коляску, ходунки, пеленальный столик, автокресло и другие нужные вещи.

Всего можно взять до 8 предметов из 20 возможных наименований. Жительница Чапаевска Марина Берендяева стала одной из тех, кто воспользовался услугой. 32-летняя мама двоих детей взяла на прокат сумку-холодильник и санки. «Я в социальных сетях узнала о пункте проката, обратилась и мне всё быстро предоставили, причем доставили все на дом. Очень удобно, я довольна», — поделилась Марина.

Воспользоваться пунктом проката могут молодые и студенческие семьи, многодетные семьи, одинокие родители, семьи участников СВО, семьи с детьми-инвалидами, а также женщины, родившие первого ребёнка, и женщины, не состоящие в браке. Большинство товаров в пункте - новые. Основная цель сервиса - снизить финансовую нагрузку на родителей в первые два года жизни малыша.

Подать заявление можно в комплексных центрах социального обслуживания населения по месту жительства. Получить вещи можно самовывозом или с доставкой на дом. В 2026 году в федеральном и областном бюджетах запланировано более 215 млн рублей на эту меру поддержки.

«Пункты проката - это адресная поддержка, которая действительно помогает снижать финансовую нагрузку на семьи в самый ответственный период - первые годы жизни ребёнка. Мы видим, что услуга востребована - более 5 тысяч семей уже воспользовались ею. Всего в регионе действует 42 меры социальной поддержки семей, где воспитываются дети», - подчеркнул заместитель министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Александр Постников.

Фото – КЦСОН Самарского округа.