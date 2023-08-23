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В Самарской области стартует II Детско-юношеский футбольный фестиваль SAMARA GUP

23 августа 2023 13:59
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В Самарской области стартует II Детско-юношеский футбольный фестиваль SAMARA GUP

В ходе мероприятия пройдут 100 футбольных матчей, в которых примут участие 40 команд в пяти возрастных категориях от 7 до 12 лет.

С 23 по 27 августа 2023 года в Самаре проходит Детско-юношеский футбольный Фестиваль SAMARA CUP, направленный на патриотическое воспитание подрастающего поколения и формирование у молодежи активной гражданской позиции. Организаторами выступают Общественные советы при ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области и ГУ МВД России по Самарской области, а также оказывает содействие Российский футбольный Союз и Федерация футбола Самарской области.

Торжественная церемония открытия фестиваля состоится 25 августа в 18:00 в одном из живописных мест областного центра – амфитеатре 4-ой очереди набережной г. Самары.

Встречи юных спортсменов проходят на двух футбольных площадках города – стадионе в парке им. Ю.А. Гагарина и стадионе «Локомотив», где состоится 100 футбольных матчей, в ходе которых принимают участие 40 команд в пяти возрастных категориях от 7 до 12 лет.

В день открытия фестиваля Общественный совет при ГУ МВД России по Самарской области подготовил для участников фестиваля культурную программу, в том числе обзорную экскурсию на теплоходе по реке Волга. В ходе водной прогулки ребята познакомятся с основными достопримечательностями областного центра, полюбуются величественными пейзажами и красавицей Волгой.

Теги: Футбол

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