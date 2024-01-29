В Самарской области поздравили с 75-летием легендарного хоккейного тренера

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Сегодня отмечает 75-летний юбилей заслуженный тренер России Пётр Воробьёв. Он возглавлял тольяттинскую хоккейную "Ладу" в 2001-2006 и 2008-2010 годах. Под руководством Петра Воробьёва команда три года подряд выигрывала медали чемпионата России, а также завоевала Континентальный кубок в 2006-м.

Кроме того, в числе воспитанников Воробьёва немало хоккеистов, успешно выступавших за сборную России, добивавшихся успехов в командах КХЛ и НХЛ. Например, Василий Кошечкин, Игорь Григоренко, Александр Семин, Дмитрий Воробьёв, Алексей Емелин.

С юбилеем Петра Воробьёва поздравил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Глава региона в телефонном разговоре отметил неоценимый вклад, который легендарный тренер внес в развитие тольяттинского и всего отечественного хоккея.

- Выдающийся тренер, под чьим руководством наша "Лада" добилась многочисленных успехов, были написаны славные страницы ее истории. Он воспитал сотни хоккеистов самого высокого уровня, обладая особым талантом работать с молодыми игроками. Петром Ильичем были заложены победные традиции "Лады", которые сегодня наш клуб при поддержке региона, АВТОВАЗа и преданных болельщиков нацелен вернуть, - подчеркнул губернатор.