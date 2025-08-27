В Самаре спецназовцы Росгвардии провели занятие по беспарашютному десантированию

145

В Самарской области прошли плановые занятия по беспарашютному десантированию с личным составом ОМОН и СОБР территориального управления Росгвардии. Подобные тренировки проводятся на постоянной основе для поддержания высокой готовности спецподразделений.

Во взаимодействии с летчиками авиационной эскадрильи Приволжского ордена Жукова округа войск национальной гвардии Российской Федерации сотрудники спецподразделений регионального управления провели плановые учебно-тренировочные спуски с борта вертолета Ми-8.

Бойцы на практике продемонстрировали и отработали навыки скоростного спуска по канату и веревке. Под руководством опытных инструкторов росгвардейский спецназ в полной боевой экипировке оттачивал способы использования современных спусковых устройств при десантировании с различных высот, а также приемы страховки.

Отработка навыков беспарашютного десантирования – критически важный элемент подготовки бойцов Росгвардии. Он позволяет спецназовцам в кратчайшие сроки оказываться в самом центре событий и там, где требуется их немедленное вмешательство, например, для высадки на крышу здания или в труднодоступной местности. Такое мастерство обеспечивает фактор внезапности и оперативность при выполнении специальных задач.