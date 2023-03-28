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В Самаре подвели итоги росгвардейского чемпионата по стрельбе

28 марта 2023 11:52
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В Самаре подвели итоги росгвардейского чемпионата по стрельбе

В состязаниях по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия Управления Росгвардии по Самарской области приняли участие свыше 40-ка сотрудников и военнослужащих. В составе команд были как мужчины, так и девушки. Представители прекрасного пола выполняли упражнения контрольных стрельб из пистолета Макарова. Мужчинам предстояло продемонстрировать умение владеть не только ПМ, но и автоматом Калашникова, а также снайперской винтовкой Драгунова.

В ходе упорной борьбы наилучшие результаты показала команда СОБР «Омега», набравшая в общей сложности 1286 очков. На второй ступеньке пьедестала сотрудники ОМОН «Смерч» (на транспорте). Замкнула тройку сильнейших - сборная Управления Росгвардии по Самарской области.

- В этом году участники состязаний продемонстрировали достаточно серьезные результаты. По сложившейся доброй традиции ведомственных состязаний, самые меткие стрелки отправятся защищать честь нашего управления на окружные соревнования, которые состоятся в самое ближайшее время, - сказал, в частности, начальник физической подготовки и спорта Управления Росгвардии по Самарской области капитан Михаил Баев.

Теги: Росгвардия

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