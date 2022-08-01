В Самаре первый футбольный матч с использованием Карты болельщика посетили более 10 тысяч зрителей

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Вчера, 31 июля, на стадионе «Солидарность Самара Арена» прошел первый матч Мир Российской Премьер-Лиги сезона 2022/2023. «Крылья Советов» на своем поле принимали московское «Торпедо».

Игру посетили 10 159 зрителей. Это первая встреча для посещения которой потребовалась Карта болельщика. «Крылья Советов» и «Торпедо» сыграли вничью — 1:1. У волжан голом отметился 19-летний нападающий Владислав Шитов, вышедший на поле на 62-й минуте.

Перед матчем состоялось историческое событие — открытие клубного музея самарского футбольного клуба. Посетители музея смогут увидеть галерею фотографий выдающихся личностей в истории клуба, различные памятные вещи, завоеванные клубами награды, кубки, футбольные мячи, спортивную форму игроков и другие ценные и исторические артефакты.

Следующий матч «Крылья» проведут дома, 7 августа, против столичного «Динамо». Напомним, что оформить персонифицированную карту болельщика просто и удобно на портале «Госуслуги».