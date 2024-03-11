В Год семьи любителей активного образа жизни самарцев приглашают заниматься спортом, готовить, ходить в музеи и кино

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В Год семьи любителей активного образа жизни приглашают заниматься спортом, готовить, ходить в музеи и кино #ВсейСемьей! Это семейный конкурс, которых проходит в соцсетях. Раз в неделю организаторы дают задание, которое нужно выполнить вместе с детьми, родителями, бабушками и дедушками и опубликовать об этом пост в соцсетях с хэштегом #всейсемьей и #всейсемьей63.



Задачи несложные и приятные: покататься на санках, заняться вместе спортом, испечь блины, устроить совместный кинопросмотр.



А на этой неделе участников конкурса ждет ответственное задание - сходить всей семьей на президентские выборы.



В финале среди участников проекта будут разыграны 100 семейных путешествий.