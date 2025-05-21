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Сызранские ветераны СВО впервые приняли участие в чемпионате России по футболу ампутантов

21 мая 2025 15:03
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В соревнованиях принимали участие семь команд. В их числе - ФКА «Сызрань» из Самарской области.

В Дзержинске Нижегородской области с 12 по 18 мая проходил первый круг чемпионат России по футболу ампутантов.

В соревнованиях принимали участие семь команд. В их числе - ФКА «Сызрань» из Самарской области. Команда, полностью составленная из ветеранов СВО, дебютировала в подобных соревнованиях. Выход на поле стал возможен благодаря проекту участника региональной программы «Школа героев» Джамала Машаралиева «Путь героя. Сызрань». Проект направлен на реабилитацию и поддержку военнослужащих, получивших ранения.

Сызранцы сыграли вне официального зачета. Им не удалось добиться побед в поединках с опытными футболистами, в числе которых были игроки сборной России по футболу ампутантов, но команда продемонстрировала хороший уровень игры.

По возвращении домой футболистов поздравил с дебютом глава Сызрани Сергей Володченков.

А сильнейшими в первом круге чемпионата стали команды «Ламан Аз» из Грозного - 18 очков, «Иристон» из Владикавказа - 13 очков и «Динамо-Алтай» из Барнаула - 12 очков. Чемпионы и призеры определятся по итогам второго круга соревнований.

 

Фото:  pxhere.com

Теги: Сызрань

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