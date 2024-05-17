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Спецназ Росгвардии провел занятия по беспарашютному десантированию в Самаре

17 мая 2024 09:51
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Спецназ Росгвардии провел занятия по беспарашютному десантированию в Самаре

В Управлении Росгвардии по Самарской области состоялись плановые занятия по беспарашютному десантированию, в которых приняли участие офицеры СОБР.

Во время занятий были изучены теоретические и отработаны практические вопросы курса десантной подготовки. Сотрудники десантировались с борта вертолета МИ-8 с использованием альпинистского снаряжения и устройств скоростного спуска (каната).

В подобных занятиях свою квалификацию подтверждают не только сотрудники подразделений спецназа, но и авиации. Если вертолет не может приземлиться в район выполнения задачи, пилот максимально снижается, удерживая машину на определенной высоте, а группа с использованием спусковых устройств и альпинистского снаряжения покидает воздушное судно.

Умение десантироваться беспосадочным способом может пригодиться бойцам спецназа в самых разных ситуациях. Например, для задержания особо опасных преступников, находящихся в труднодоступной или отдаленной местности, куда невозможно добраться автомобилем.

Теги: Росгвардия

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