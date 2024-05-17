Спецназ Росгвардии провел занятия по беспарашютному десантированию в Самаре

151

В Управлении Росгвардии по Самарской области состоялись плановые занятия по беспарашютному десантированию, в которых приняли участие офицеры СОБР.



Во время занятий были изучены теоретические и отработаны практические вопросы курса десантной подготовки. Сотрудники десантировались с борта вертолета МИ-8 с использованием альпинистского снаряжения и устройств скоростного спуска (каната).



В подобных занятиях свою квалификацию подтверждают не только сотрудники подразделений спецназа, но и авиации. Если вертолет не может приземлиться в район выполнения задачи, пилот максимально снижается, удерживая машину на определенной высоте, а группа с использованием спусковых устройств и альпинистского снаряжения покидает воздушное судно.



Умение десантироваться беспосадочным способом может пригодиться бойцам спецназа в самых разных ситуациях. Например, для задержания особо опасных преступников, находящихся в труднодоступной или отдаленной местности, куда невозможно добраться автомобилем.