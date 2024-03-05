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Сотрудники тольяттинского гарнизона полиции приняли участие в соревнованиях по зимнему мини-футболу

5 марта 2024 17:47
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В турнире приняли участие 40 сотрудников полиции – представители четырёх коллективов физической культуры «Динамо».

Организатором состязаний стала тольяттинская городская организация отделения Самарской региональной организации общественно-государственного объединения ВФСО «Динамо».

Одной из приоритетных задач Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» является развитие условий для регулярных занятий спортом и повышения боевой подготовки личного состава силовых структур. Спортивные состязания не только развивают физические навыки, но и формируют характер, выносливость и упорство. К тому же спорт дает возможность разгрузки после тяжелого трудового дня, прибавляет силы и уверенность.

На днях в городе Тольятти, на футбольном поле спортивной школы олимпийского резерва №12 «Лада», прошли соревнования по зимнему мини-футболу, организатором которых стала тольяттинская городская организация отделения Самарской региональной организации общественно-государственного объединения ВФСО «Динамо».

В турнире приняли участие 40 сотрудников полиции – представители четырёх коллективов физической культуры «Динамо». С первых минут футбольных баталий разразилась серьезная борьба за первенство. Спортсмены полностью отдавали себя игре и до финального свистка отчаянно боролись за победу.

После окончания соревнований были подведены итоги, места распределились следующим образом:

1 место – команда КФК № 13 ОБ ППСП У МВД России по г. Тольятти;

2 место – команда КФК № 1 У МВД России по г. Тольятти;

3 место – команда КФК № 14 ОГИБДД У МВД России по г. Тольятти.

Председатель тольяттинского «Динамо» начальник У МВД России по г. Тольятти полковник полиции Хейрулла Ахмедханов поблагодарил сотрудников-спортсменов за активное участие и вручил победителям и призерам: кубки, медали и дипломы.

«Коллектив тольяттинского гарнизона полиции всегда отличало стремление к спортивным победам и здоровому образу жизни», – отметил представитель Общественного совета при У МВД России по г. Тольятти Антон Просянкин, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

 

Теги: Тольятти

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