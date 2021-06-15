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Сотрудник специального подразделения из Самары стал победителем престижнейшего военного турнира России

15 июня 2021 13:15
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Сотрудник специального подразделения из Самары стал победителем престижнейшего военного турнира России

Престижнейший военный турнир России - Всероссийский чемпионат Росгвардии по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия, проходивший в этом году на полигоне в Сакском районе Республики Крым подвел свои итоги. В течение трех дней спортсмены соревновались в стрельбе из автомата Калашникова, пистолета Макарова и снайперской винтовки из разных положений. За призы турнира боролись более 150 военнослужащих и сотрудников всех округов войск национальной гвардии, Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского и курсанты четырех ведомственных военных институтов. 


В числе победителей наш земляк - офицер одного из специальных подразделений Управления Росгвардии по Самарской области Илья Г. - занявший первое место в соревнованиях по стрельбе из автомата Калашникова.
Кубки победителям чемпионата вручали заместитель начальника Главного управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю генерал-майор полиции Александр Пляскин и председатель Спортивного комитета войск национальной гвардии Российской Федерации полковник Владимир Малофеев.


Генерал-майор Александр Пляскин поблагодарил участников чемпионата за проявленную волю к победе и отметил высокий уровень организации соревнований.

Теги: военный турнир Росгвардия

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