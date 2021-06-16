Скончался бывший главный тренер «Крыльев Советов» Александр Аверьянов

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15 июня на 73-м году ушёл из жизни Александр Аверьянов, возглавлявший "Крылья Советов" с 1994 по 1998 год. Ту, созданную им команду – неуступчивую, самобытную – очень любили болельщики. Именно при Аверьянове "Крылья Советов" в матче с "Аланией" собрали на трибунах "Металлурга" 44 000 зрителей.

Александр Николаевич внес большой вклад в развитие нашего клуба. Его подопечные – Динар Шарипов, Василий Мазур, Александр Цыганков, Александр Орешников, Андрей Резанцев, Сергей Шишкин, Сергей Булатов до сих пор работают в структуре "Крыльев Советов". В 2015-м году вышла в свет книга Александра Аверьянова "Крылья Советов" – любовь Самары", где он рассказал об одном из самых ярких периодов в истории нашей команды, когда Самара переживала настоящий футбольный бум, сообщается на сайте ФК.

ПФК "Крылья Советов" выражает глубокие соболезнования родным и близким Александра Аверьянова.