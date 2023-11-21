Сборная России разгромила Кубу и повторила результат команды СССР

171

В Волгограде завершился товарищеский матч между сборными России и Кубы. Наша команда одержала крупную победу со счетом 8:0.

В первом тайме российская команда забила кубинцам три мяча. После перерыва сборная России еще пять раз поразила ворота островитян.

Кубинцы продержались 22 минуты, пока их ворота не поразил Иван Обляков. Затем отличился наш новый капитан Александр Головин, а через три минуты Антон Миранчук в третий раз заставил сборную Кубы начать с центра поля. После первого тайма – 3:0.

Во второй половине игры Валерий Карпин произвел несколько замен – на поле вышли Данил Пруцев, Александр Соболев, Сергей Пиняев, Никита Кривцов и Андрей Мостовой. Но сначала отличился Александр Сильянов. Затем Александр Соболев забил пятый мяч, Данил Пруцев –шестой, а Никита Кривцов – седьмой. Продолжил разгром Андрей Мостовой. Сергей Пиняев мог забивать девятый гол, но его удар с 11-метровой отметки отразил вратарь сборной Кубы Исмель Моргадо.

​Матч России и Кубы будет учтен в рейтинге ФИФА.

Сборная России выиграла 8:0. С таким счетом сборная СССР обыграла кубинцев в 1980 году на московской Олимпиаде. И одного гола не хватило россиянам для повторения рекордного результата 9:0 в матче против Сан-Марино, пишет Смотрим.