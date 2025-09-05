Самарские росгвардейцы стали победителями чемпионата спортивного общества «Динамо» по легкой атлетике

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Красноярском районе женщина потеряла 270 тысяч рублей, поверив аферистам
В Красноярском районе женщина потеряла 270 тысяч рублей, поверив аферистам
Резидент технопарка "Жигулёвская долина" стал победителем совместного конкурса ФПТП и РЖД
Резидент технопарка "Жигулёвская долина" стал победителем совместного конкурса ФПТП и РЖД
В Кошелев парке молодая автомобилистка сбила 59-летнего пешехода
В Кошелев парке молодая автомобилистка сбила 59-летнего пешехода
Участок улицы Липецкой временно перекроют в Самаре
Участок улицы Липецкой временно перекроют в Самаре
летом 2025 года количество вариантов подработки увеличилось почти в 1,5 раза
Летом 2025 года количество вариантов подработки увеличилось почти в 1,5 раза
В Самарской области находится самый крупный питомник по выращиванию гортензий в России и Европе
В Самарской области находится самый крупный питомник по выращиванию гортензий в России и Европе
13 сентября в СОУНБ начнётся отборочный тур областного конкурса скоростного чтения «Книжное ГТО»
13 сентября в СОУНБ начнётся отборочный тур областного конкурса скоростного чтения «Книжное ГТО»
россияне перестали арендовать самокаты для долгих поездок
Россияне перестали арендовать самокаты для долгих поездок
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.3
0.45
EUR 94.78
0.53
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
В Самаре пройдет открытие выставки произведений Зураба Церетели
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Самарские росгвардейцы стали победителями чемпионата спортивного общества «Динамо» по легкой атлетике

5 сентября 2025 12:18
105
Самарские росгвардейцы стали победителями чемпионата спортивного общества «Динамо» по легкой атлетике

Сотрудники Управления Росгвардии по Самарской области стали лидерами на чемпионате по легкой атлетике среди силовых структур региона. В общей сложности в масштабных соревнованиях, организованных Самарской региональной организацией ОГО ВФСО «Динамо», приняли участие более ста человек. Это были не только взрослые спортсмены, но и старшие школьники губернии – они участвовали в открытом первенстве «Юный динамовец».

В состязаниях участвовало одиннадцать детских и десять взрослых динамовских команд – сотрудники войск правопорядка, полицейские, сотрудники уголовно-исполнительной системы, судебные приставы, таможенники и представители других силовых структур. Программа соревнований включала в себя бег на 100 метров и километр, прыжки в длину и эстафету 4х100 метров.

В результате упорной борьбы сотрудникам Управления Росгвардии по Самарской области удалось стать лидерами в своей группе. Сборная команда росгвардейцев завоевала «золото» динамовского чемпионата по легкой атлетике. Всем победителям и призерам соревнований вручены динамовские дипломы и медали, а командам на память – кубки самарского «Динамо».

«Победа в динамовском чемпионате для нас – большая честь. Соперники были очень сильными, но наши сотрудники все же смогли занять первое место. Поздравляю коллег с победой и желаю новых спортивных достижений!» - рассказал начальник физической подготовки и спорта Управления Росгвардии по Самарской области капитан Михаил Баев.

Теги: Росгвардия

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Агитационный автобус Росгвардии начал работу в Самарской области
02 сентября 2025, 11:19
Агитационный автобус Росгвардии начал работу в Самарской области
Планируется, что агитационный автобус будет останавливаться в самых многолюдных местах. Общество
339
В Самаре спецназовцы Росгвардии провели занятие по беспарашютному десантированию
27 августа 2025, 12:24
В Самаре спецназовцы Росгвардии провели занятие по беспарашютному десантированию
Подобные тренировки проводятся на постоянной основе для поддержания высокой готовности спецподразделений.  Спорт
638
В рамках акции в аккаунтах силового ведомства в социальных сетях выходят видеоролики, подготовленные силами сотрудников пресс-служб территориальных управлений.
18 августа 2025, 10:57
Самарские росгвардейцы присоединились к акции «Уроки выживания»
В рамках акции в аккаунтах силового ведомства в социальных сетях выходят видеоролики, подготовленные силами сотрудников пресс-служб территориальных управлений. Общество
385
В центре внимания
Стала известна программа празднования Дня города в Самаре
5 сентября 2025  10:00
Стала известна программа празднования Дня города в Самаре
279
Иван Носков: «В Самаре стало одним красивым современным фонтаном больше»
4 сентября 2025  10:00
Иван Носков: «В Самаре стало одним красивым современным фонтаном больше»
294
Месторасположение будущих объектов пока не определено. В настоящее время ведется поиск участков, которые отвечают всем необходимым требованиям.
3 сентября 2025  20:13
Вячеслав Федорищев анонсировал подписание концессии в сфере обращения с ТКО
527
Губернатор объявил о внедрении дополнительного инструмента кадровой политики – системы проверок госслужащих с применением полиграфа.
3 сентября 2025  16:01
Вячеслав Федорищев: полиграф как инструмент обеспечения честности и эффективности команды
595
В Самарской области начала работу бесплатная горячая линия психологической помощи и поддержки
3 сентября 2025  12:35
В Самарской области начала работу бесплатная горячая линия психологической помощи и поддержки
616
Весь список