Самарские росгвардейцы стали победителями чемпионата спортивного общества «Динамо» по легкой атлетике

Сотрудники Управления Росгвардии по Самарской области стали лидерами на чемпионате по легкой атлетике среди силовых структур региона. В общей сложности в масштабных соревнованиях, организованных Самарской региональной организацией ОГО ВФСО «Динамо», приняли участие более ста человек. Это были не только взрослые спортсмены, но и старшие школьники губернии – они участвовали в открытом первенстве «Юный динамовец».

В состязаниях участвовало одиннадцать детских и десять взрослых динамовских команд – сотрудники войск правопорядка, полицейские, сотрудники уголовно-исполнительной системы, судебные приставы, таможенники и представители других силовых структур. Программа соревнований включала в себя бег на 100 метров и километр, прыжки в длину и эстафету 4х100 метров.

В результате упорной борьбы сотрудникам Управления Росгвардии по Самарской области удалось стать лидерами в своей группе. Сборная команда росгвардейцев завоевала «золото» динамовского чемпионата по легкой атлетике. Всем победителям и призерам соревнований вручены динамовские дипломы и медали, а командам на память – кубки самарского «Динамо».

«Победа в динамовском чемпионате для нас – большая честь. Соперники были очень сильными, но наши сотрудники все же смогли занять первое место. Поздравляю коллег с победой и желаю новых спортивных достижений!» - рассказал начальник физической подготовки и спорта Управления Росгвардии по Самарской области капитан Михаил Баев.