Самарские «Крылья Советов» находятся под угрозой банкротства

Волжане продолжают разбираться с финансовыми вопросами и долгом перед компанией «РТ-Капитал».

«Крылья Советов» должны были дочерней структуре «Ростеха» 928 млн рублей. Сейчас задолженность перед организацией составляет около 519 млн рублей. Причем 454,1 млн рублей — остаток, а 64,9 млн рублей — исполнительский сбор, пишет Самара-МК.

Однако 21 января на сайте Федресурс появилось намерение «РТ-Капитала» признать «зелено-бело-синих» банкротом в соответствии с федеральным законом «О несостоятельности».

Представители клуба уже прокомментировали ситуацию. Руководство «КС» подчеркнуло, что хочет разобраться с долгом до подачи заявления непосредственно о банкротстве.

При этом на днях «РТ-Капитал» захотел получить с «Крылышек» еще 146 млн рублей. Гражданский иск уже отправили в Арбитражный суд, сообщал «МК в Самаре».