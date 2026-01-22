Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре идет обновление подвижного состава и создание интуитивно понятной и безопасной системы общественного транспорта
В Самаре идет обновление подвижного состава и создание интуитивно понятной и безопасной системы общественного транспорта
В Самаре открыли каток на набережной у Некрасовского спуска
В Самаре открыли каток на набережной у Некрасовского спуска
Трамвайные пути могут вернуть на Хлебную площадь в Самаре
Трамвайные пути могут вернуть на Хлебную площадь в Самаре
в Самарской области средняя стоимость подержанного автомобиля снизилась за год на 5,4%
В Самарской области средняя стоимость подержанного автомобиля снизилась за год на 5,4%
«Крылья Советов» могут подписать еще 4 футболистов в зимнее трансферное окно
«Крылья Советов» могут подписать еще 4 футболистов в зимнее трансферное окно
К 2030 году 50% самолетов в РФ должны быть отечественными
К 2030 году 50% самолетов в РФ должны быть отечественными
Самарские «Крылья Советов» находятся под угрозой банкротства
Самарские «Крылья Советов» находятся под угрозой банкротства
37% соискателей из Самары не готовы снижать свои зарплатные ожидания
37% соискателей из Самары не готовы снижать свои зарплатные ожидания
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.52
-0.3
EUR 90.72
-0.48
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
21 января в Самаре стартовал интеллектуальный турнир «Куйбышев – запасная столица»
В губернии проходят соревнования по борьбе панкратион
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Самарские «Крылья Советов» находятся под угрозой банкротства

89
Самарские «Крылья Советов» находятся под угрозой банкротства

Волжане продолжают разбираться с финансовыми вопросами и долгом перед компанией «РТ-Капитал».

«Крылья Советов» должны были дочерней структуре «Ростеха» 928 млн рублей. Сейчас задолженность перед организацией составляет около 519 млн рублей. Причем 454,1 млн рублей — остаток, а 64,9 млн рублей — исполнительский сбор, пишет Самара-МК.

Однако 21 января на сайте Федресурс появилось намерение «РТ-Капитала» признать «зелено-бело-синих» банкротом в соответствии с федеральным законом «О несостоятельности».

Представители клуба уже прокомментировали ситуацию. Руководство «КС» подчеркнуло, что хочет разобраться с долгом до подачи заявления непосредственно о банкротстве.

При этом на днях «РТ-Капитал» захотел получить с «Крылышек» еще 146 млн рублей. Гражданский иск уже отправили в Арбитражный суд, сообщал «МК в Самаре».

Теги: Крылья Советов Футбол

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
«Крылья Советов» могут подписать еще 4 футболистов в зимнее трансферное окно
22 января 2026, 10:10
«Крылья Советов» могут подписать еще 4 футболистов в зимнее трансферное окно
На днях волжане официально представили нового защитника-испанца Дани Фернандеса. Спорт
91
«Крылья Советов» проведут меньше игр, чем в прошлые зимние сборы
15 января 2026, 11:56
«Крылья Советов» проведут меньше игр, чем в прошлые зимние сборы
При этом главный тренер «зелено-бело-синих» Магомед Адиев заранее снизил ожидания от стартового спарринга. Спорт
523
Главный тренер «Крыльев Советов» заявил, что клубу нужен забивной форвард
27 декабря 2025, 17:33
Главный тренер «Крыльев Советов» заявил, что клубу нужен забивной форвард
Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев прокомментировал итоги выступления команды в первой половине чемпионата премьер-лиги. Спорт
1046
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самаре идет обновление подвижного состава и создание интуитивно понятной и безопасной системы общественного транспорта
22 января 2026  10:50
В Самаре идет обновление подвижного состава и создание интуитивно понятной и безопасной системы общественного транспорта
2
Сегодня, 21 января, губернатор встретился с лауреатами стипендии Президента Российской Федерации в рамках празднования Дня аспиранта – одного из значимых профессиональных праздников молодых ученых России.
21 января 2026  22:59
Вячеслав Федорищев поздравил лауреатов президентской стипендии с Днем аспиранта
343
Вячеслав Федорищев поздравил аспирантов Самарской области
21 января 2026  12:23
Вячеслав Федорищев поздравил аспирантов Самарской области
351
7 рыбаков получили предупреждение за незаконный выход на лед в Самаре с начала сезона
21 января 2026  11:34
7 рыбаков получили предупреждение за выход на лед в Самаре с начала сезона
350
В Самаре за сутки 20 января вывезли 5 700 тонн снега
21 января 2026  09:59
В Самаре за сутки 20 января вывезли 5 700 тонн снега
352
Весь список