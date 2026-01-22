В Самарской области обсудили внедрение передовых российских цифровых и роботизированных решений в сельском хозяйстве

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Самарской области состоялось рабочее совещание, посвященное практическим механизмам внедрения отечественных технологий точного земледелия, роботизации и искусственного интеллекта (ИИ) в агропромышленном комплексе (АПК). Мероприятие прошло по поручению Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с участием сенатора от региона Андрея Кислова, представителей компании-разработчика «Когнитив» и руководителей ведущих сельхозпредприятий области.

Целью совещания стала конкретизация путей внедрения российских инноваций, представленных в виде интегрированного программно-аппаратного комплекса для автономного управления техникой, мониторинга полей и контроля агроопераций.

«Цифровизация и решения на базе ИИ сегодня — это ключевые инструменты для повышения производительности, снижения рисков и ответа на кадровый дефицит в АПК. Мы заинтересованы в выстраивании понятной модели взаимодействия и формировании пакета пилотных проектов, объединяющих разработчиков, хозяйства и профильные службы», — подчеркнул Алексей Попов, врио министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

Поддержка российских разработчиков позволяет создавать решения, адаптированные под реалии отечественного АПК: от автономных систем управления до наземных беспилотных платформ. Это снижает зависимость от импорта, укрепляет продовольственную безопасность и формирует устойчивую экосистему инноваций.

«Получено чёткое понимание реальных запросов отрасли, — подводя итог совещания, сказал сенатор. — Готовы корректировать законодательство, особенно в сфере регулирования беспилотных технологий и ИИ в АПК, по конкретным предложениям от практиков. Важно решать двойную задачу: внедрять цифровые решения для компенсации кадрового дефицита и параллельно создавать условия для закрепления молодёжи на селе».

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, как председатель комиссии Госсовета по промышленности, уделяет особое внимание внедрению отечественных цифровых и беспилотных решений. На сентябрьском заседании комиссии под его руководством были озвучены конкретные меры поддержки, включая нулевые налоговые ставки для разработчиков, расширение регламентов полётов и механизмы стимулирования агропредприятий к использованию технологий точного земледелия.

В настоящее время в Самарской области действует субсидирование части затрат на приобретение сельхозпроизводителями беспилотных летательных аппаратов. Государственные учреждения оказывают аграриям бесплатные консультации по работе с федеральными отраслевыми информационными системами.

Ключевым драйвером развития агропромышленного комплекса России на ближайшие годы является национальный проект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», инициированный Президентом Владимиром Путиным.

Фото – министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.