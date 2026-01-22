Я нашел ошибку
Главные новости:
Две трети россиян хотят, чтобы ИИ помогал им выбирать лучшие товары
Две трети россиян хотят, чтобы ИИ помогал им выбирать лучшие товары
Проект расширения дороги в Куйбышевском районе начали готовить власти Самары
Проект расширения дороги в Куйбышевском районе начали готовить власти Самары
Компании из Самарской области вошли в авторитетный рейтинг работодателей
Компании из Самарской области вошли в авторитетный рейтинг работодателей
Житель Жигулевска ударил и угрожал убить новую знакомую
Житель Жигулевска ударил и угрожал убить новую знакомую
Россиян предупредили о волне мошенничества против дачников
Россиян предупредили о волне мошенничества против дачников
Размер детских больничных в 2026 году составит от 900 до 6,8 тыс. рублей
Размер детских больничных в 2026 году составит от 900 до 6,8 тыс. рублей
В Самарской области обсудили внедрение передовых российских цифровых и роботизированных решений в сельском хозяйстве
В Самарской области обсудили внедрение передовых российских цифровых и роботизированных решений в сельском хозяйстве
В Самаре директор магазина украл деньги работодателя
В Самаре директор магазина украл деньги работодателя
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.52
-0.3
EUR 90.72
-0.48
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
21 января в Самаре стартовал интеллектуальный турнир «Куйбышев – запасная столица»
В губернии проходят соревнования по борьбе панкратион
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В Самарской области обсудили внедрение передовых российских цифровых и роботизированных решений в сельском хозяйстве

148
В Самарской области обсудили внедрение передовых российских цифровых и роботизированных решений в сельском хозяйстве

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Самарской области состоялось рабочее совещание, посвященное практическим механизмам внедрения отечественных технологий точного земледелия, роботизации и искусственного интеллекта (ИИ) в агропромышленном комплексе (АПК). Мероприятие прошло по поручению Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с участием сенатора от региона Андрея Кислова, представителей компании-разработчика «Когнитив» и руководителей ведущих сельхозпредприятий области.

Целью совещания стала конкретизация путей внедрения российских инноваций, представленных в виде интегрированного программно-аппаратного комплекса для автономного управления техникой, мониторинга полей и контроля агроопераций.

«Цифровизация и решения на базе ИИ сегодня — это ключевые инструменты для повышения производительности, снижения рисков и ответа на кадровый дефицит в АПК. Мы заинтересованы в выстраивании понятной модели взаимодействия и формировании пакета пилотных проектов, объединяющих разработчиков, хозяйства и профильные службы», — подчеркнул Алексей Попов, врио министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

Поддержка российских разработчиков позволяет создавать решения, адаптированные под реалии отечественного АПК: от автономных систем управления до наземных беспилотных платформ. Это снижает зависимость от импорта, укрепляет продовольственную безопасность и формирует устойчивую экосистему инноваций.

«Получено чёткое понимание реальных запросов отрасли, — подводя итог совещания, сказал сенатор. — Готовы корректировать законодательство, особенно в сфере регулирования беспилотных технологий и ИИ в АПК, по конкретным предложениям от практиков. Важно решать двойную задачу: внедрять цифровые решения для компенсации кадрового дефицита и параллельно создавать условия для закрепления молодёжи на селе».

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, как председатель комиссии Госсовета по промышленности, уделяет особое внимание внедрению отечественных цифровых и беспилотных решений. На сентябрьском заседании комиссии под его руководством были озвучены конкретные меры поддержки, включая нулевые налоговые ставки для разработчиков, расширение регламентов полётов и механизмы стимулирования агропредприятий к использованию технологий точного земледелия.

В настоящее время в Самарской области действует субсидирование части затрат на приобретение сельхозпроизводителями беспилотных летательных аппаратов. Государственные учреждения оказывают аграриям бесплатные консультации по работе с федеральными отраслевыми информационными системами.

Ключевым драйвером развития агропромышленного комплекса России на ближайшие годы является национальный проект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», инициированный Президентом Владимиром Путиным.

Фото – министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самаре идет обновление подвижного состава и создание интуитивно понятной и безопасной системы общественного транспорта
22 января 2026  10:50
В Самаре идет обновление подвижного состава и создание интуитивно понятной и безопасной системы общественного транспорта
161
Сегодня, 21 января, губернатор встретился с лауреатами стипендии Президента Российской Федерации в рамках празднования Дня аспиранта – одного из значимых профессиональных праздников молодых ученых России.
21 января 2026  22:59
Вячеслав Федорищев поздравил лауреатов президентской стипендии с Днем аспиранта
366
Вячеслав Федорищев поздравил аспирантов Самарской области
21 января 2026  12:23
Вячеслав Федорищев поздравил аспирантов Самарской области
358
7 рыбаков получили предупреждение за незаконный выход на лед в Самаре с начала сезона
21 января 2026  11:34
7 рыбаков получили предупреждение за выход на лед в Самаре с начала сезона
360
В Самаре за сутки 20 января вывезли 5 700 тонн снега
21 января 2026  09:59
В Самаре за сутки 20 января вывезли 5 700 тонн снега
359
Весь список