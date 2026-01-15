Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре автобус №93 пройдет через главные медцентры
«Крылья Советов» проведут меньше игр, чем в прошлые зимние сборы
В Сергиевском районе машина сбила мужчину и ребенка
МВД РФ увеличило число пунктов миграционного контроля до 18
Для самарских парков закупят 60 тысяч мешков для мусора
В Самарской области 15 января уничтожено два беспилотника
В Волжском районе перевернулась машина, пострадали двое
В Жигулёвске поймали вора‑неудачника
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.57
-0.28
EUR 92.2
-0.2
Мероприятия
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
«Крылья Советов» проведут меньше игр, чем в прошлые зимние сборы

69
Всего у самарцев пройдут пять встреч (6+) в Турции. 23 января встретятся с сербским клубом «ИМТ». 3 февраля «Крылья» проведут матч с «Торпедо», 9-го — с «КАМАЗом», 17-го — с «Челябинском» и 22-го — с «Балтикой».

При этом главный тренер «зелено-бело-синих» Магомед Адиев заранее снизил ожидания от стартового спарринга. По его словам, на содержательную игру с тем же «ИМТ» рассчитывать не стоит: команда выйдет на поле сразу после серьезных беговых и силовых нагрузок.

«Это скорее формальность, чтобы все ребята по 45 минут провели на поле», — говорил наставник самарцев.

Для сравнения: на прошлых зимних сборах под руководством Игоря Осинькина планировалось сразу семь контрольных матчей. В январе «Крылья» должны были сыграть с болгарским «Ботевом» (встреча была отменена), сербским «Единством» (1:1) и новороссийским «Черноморцем» (1:1). В феврале состоялись игры с «Торпедо» (0:1), казахстанским «Кызыл-Жаром» (1:0), ЦСКА (2:4) и «Челябинском» (0:0).

Еще годом ранее, зимой 2024-го, самарцы провели шесть матчей, хотя изначально планировали восемь. Тогда команда сыграла с северомакедонским «Гостиваром» (3:1), сербским «Радничками» (1:1), «Аланией» (3:1), дважды с «Динамо» (1:1 и 1:5) и с «Химками» (1:1). Встречи с армянским «Пюником» и грозненским «Ахматом» были отменены.

Отменили встречи с «Пюником» из Армении и «Ахматом» из Грозного.

Как скажется сокращение числа контрольных матчей на результатах «Крыльев» после зимней паузы, станет понятно уже в марте. 1-го числа волжане сыграют с «Динамо» в Москве в 19-м туре РПЛ, а 4-го примут «Оренбург» дома в Кубке России (6+), пишет Самара-МК.

В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил работников следственных органов Самарского региона
15 января 2026  10:21
Вячеслав Федорищев поздравил работников следственных органов Самарского региона
137
В среду, 14 января, губернатор Вячеслав Федорищев посетил площадку компании «СамАрс» в селе Лопатино Волжского района.
14 января 2026  17:59
Вячеслав Федорищев посетил производство компании «СамАрс»
451
В Самаре утвердили проект планировки территории под строительство школы и детского сада в Октябрьском районе
14 января 2026  14:04
В Самаре утвердили проект планировки территории под строительство школы и детского сада в Октябрьском районе
440
Более 65 тысяч тонн снега вывезено с улиц Самары
14 января 2026  10:36
Более 65 тысяч тонн снега вывезено с улиц Самары
328
В Самарской области на оборудовании эфирного телерадиовещания в 1 квартале 2026 года пройдут профилактические работы с перерывами в трансляции телерадиоканалов
14 января 2026  09:45
В Самарской области на оборудовании эфирного телерадиовещания в 1 квартале 2026 года пройдут профилактические работы с перерывами в трансляции телерадиоканалов
1038
