«Крылья Советов» проведут меньше игр, чем в прошлые зимние сборы

Всего у самарцев пройдут пять встреч (6+) в Турции. 23 января встретятся с сербским клубом «ИМТ». 3 февраля «Крылья» проведут матч с «Торпедо», 9-го — с «КАМАЗом», 17-го — с «Челябинском» и 22-го — с «Балтикой».

При этом главный тренер «зелено-бело-синих» Магомед Адиев заранее снизил ожидания от стартового спарринга. По его словам, на содержательную игру с тем же «ИМТ» рассчитывать не стоит: команда выйдет на поле сразу после серьезных беговых и силовых нагрузок.

«Это скорее формальность, чтобы все ребята по 45 минут провели на поле», — говорил наставник самарцев.

Для сравнения: на прошлых зимних сборах под руководством Игоря Осинькина планировалось сразу семь контрольных матчей. В январе «Крылья» должны были сыграть с болгарским «Ботевом» (встреча была отменена), сербским «Единством» (1:1) и новороссийским «Черноморцем» (1:1). В феврале состоялись игры с «Торпедо» (0:1), казахстанским «Кызыл-Жаром» (1:0), ЦСКА (2:4) и «Челябинском» (0:0).

Еще годом ранее, зимой 2024-го, самарцы провели шесть матчей, хотя изначально планировали восемь. Тогда команда сыграла с северомакедонским «Гостиваром» (3:1), сербским «Радничками» (1:1), «Аланией» (3:1), дважды с «Динамо» (1:1 и 1:5) и с «Химками» (1:1). Встречи с армянским «Пюником» и грозненским «Ахматом» были отменены.

Как скажется сокращение числа контрольных матчей на результатах «Крыльев» после зимней паузы, станет понятно уже в марте. 1-го числа волжане сыграют с «Динамо» в Москве в 19-м туре РПЛ, а 4-го примут «Оренбург» дома в Кубке России (6+), пишет Самара-МК.