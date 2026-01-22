«Крылья Советов» могут подписать еще 4 футболистов в зимнее трансферное окно

Стало известно, какие позиции хотят усилить волжане до возобновления сезона, пишет Самара-МК.

В зимнее трансферное окно «зелено-бело-синие» могут подписать еще четырех игроков. Недавно «МК в Самаре» писал, что одним из новичков «КС» может стать 28-летний нигерийский форвард Джеффри Чинеду. Он получает рабочую визу.

Также команду Магомеда Адиева хотят усилить еще одним нападающим, опорником и центральным защитником из-за рубежа, сообщает телеграм-канал «Топи за «Крылья».

На днях волжане официально представили нового защитника-испанца Дани Фернандеса. В прошлом сезоне он выступал за подмосковные «Химки».