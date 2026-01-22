Я нашел ошибку
В Самаре идет обновление подвижного состава и создание интуитивно понятной и безопасной системы общественного транспорта
В Самаре открыли каток на набережной у Некрасовского спуска
Трамвайные пути могут вернуть на Хлебную площадь в Самаре
В Самарской области средняя стоимость подержанного автомобиля снизилась за год на 5,4%
«Крылья Советов» могут подписать еще 4 футболистов в зимнее трансферное окно
К 2030 году 50% самолетов в РФ должны быть отечественными
Самарские «Крылья Советов» находятся под угрозой банкротства
37% соискателей из Самары не готовы снижать свои зарплатные ожидания
Мероприятия
21 января в Самаре стартовал интеллектуальный турнир «Куйбышев – запасная столица»
В губернии проходят соревнования по борьбе панкратион
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
«Крылья Советов» могут подписать еще 4 футболистов в зимнее трансферное окно

Стало известно, какие позиции хотят усилить волжане до возобновления сезона, пишет Самара-МК.

В зимнее трансферное окно «зелено-бело-синие» могут подписать еще четырех игроков. Недавно «МК в Самаре» писал, что одним из новичков «КС» может стать 28-летний нигерийский форвард Джеффри Чинеду. Он получает рабочую визу.

Также команду Магомеда Адиева хотят усилить еще одним нападающим, опорником и центральным защитником из-за рубежа, сообщает телеграм-канал «Топи за «Крылья».

На днях волжане официально представили нового защитника-испанца Дани Фернандеса. В прошлом сезоне он выступал за подмосковные «Химки».

Теги: Крылья Советов Футбол

22 января 2026, 09:52
«Крылья Советов» должны были дочерней структуре «Ростеха» 928 млн рублей. Сейчас задолженность перед организацией составляет около 519 млн рублей. Спорт
15 января 2026, 11:56
При этом главный тренер «зелено-бело-синих» Магомед Адиев заранее снизил ожидания от стартового спарринга. Спорт
27 декабря 2025, 17:33
Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев прокомментировал итоги выступления команды в первой половине чемпионата премьер-лиги. Спорт
22 января 2026  10:50
Сегодня, 21 января, губернатор встретился с лауреатами стипендии Президента Российской Федерации в рамках празднования Дня аспиранта – одного из значимых профессиональных праздников молодых ученых России.
21 января 2026  22:59
Вячеслав Федорищев поздравил лауреатов президентской стипендии с Днем аспиранта
21 января 2026  12:23
21 января 2026  11:34
21 января 2026  09:59
