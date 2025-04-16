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Против продажи пива на стадионах 6 из 10 самарцев

16 апреля 2025 11:58
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Против продажи пива на стадионах 6 из 10 самарцев

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

Министр спорта Михаил Дегтярев считает, что запрет на продажу пива на стадионах стоит снять, так как это часть «культуры боления», а не вопрос здорового образа жизни. По его мнению, желающие выпить перед матчем сейчас просто обогащают близлежащие магазины.

61% самарцев не поддерживают эту идею. Только 19% выступают за снятие запрета.


Противники аргументируют свою позицию тем, что алкоголь провоцирует неадекватное поведение: «Я хочу смотреть соревнования, а не на пьяных дебоширов»; «Люди в опьянении могут натворить дел, лучше оставить запрет».

Сторонники, напротив, полагают, что ответственные болельщики не создадут проблем: «Кто хочет напиться — найдёт способ, а для большинства кружка пива добавит игре красок».

Мужчины чаще женщин поддерживают возврат продажи пенного напитка на матчи, при этом 65% горожанок категорически против. Среди граждан с доходом выше 100 тысяч рублей с предложением министра спорта соглашается каждый четвертый (26%), тогда как среди опрошенных с зарплатой до 50 тысяч — лишь 4%.

Сторонников возврата пива на стадионы больше среди активных болельщиков (23%), чем среди тех, кто не интересуется спортивными событиями (15%). Но даже среди посещающих матчи 54% — против.
 

Время проведения: 11 — 14 апреля 2025 года

Теги: Опрос

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