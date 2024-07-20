Московский "Локомотив" обыграл дебютанта РПЛ тольяттинский "Акрон" в стартовом матче нового сезона ЧР по футболу 3-2

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Московский "Локомотив" обыграл дебютанта Российской премьер-лиги (РПЛ) тольяттинский "Акрон" в стартовом матче нового сезона чемпионата России по футболу, сообщает РИА Новости.

Встреча прошла в субботу в Москве и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе "Локомотива" отличились Сергей Пиняев (29-я минута), Алексей Батраков (38) и Дмитрий Воробьев (79). У "Акрона" мячи забили Солтмурад Бакаев (36) и Абу-Саид Эльдарушев (40). Гол Бакаева стал первым для "Акрона" в РПЛ.

Во втором туре "Акрон" на выезде сыграет с воронежским "Факелом" 27 июля.

Фото: freepik.com