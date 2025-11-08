Матч «Крыльев» с «Зенитом» могут перенести из-за состояния поля в Самаре

187

Домашний стадион «зелено-бело-синих» является одной из основных площадок форума «Россия — спортивная держава», на которой провели ряд массовых мероприятий, пишет Самара-МК.

Все это сказалось на состоянии поля на «Солидарность Самара Арене». По этой причине игру 15-го тура между «КС» и «Зенитом» могут перенести. Представители РПЛ знают о проблеме и пообещали организовать проверку покрытия.

«Ведем переговоры с "Крыльями Советов" и "Зенитом" и прорабатываем различные сценарии решения ситуации, чтобы минимизировать неудобства для болельщиков и обеспечить равные условия для обеих команд», — приводит слова представителей лиги Sport24.

Телеграм-канал «Топи за «Крылья» сообщает: в Санкт-Петербурге вместо Самары встречу проводить не будут. Там запланировано другое мероприятие в день матча 9 ноября.

Остаются три варианта: техническое поражение для «КС», резервная дата (возможно, игра состоится весной) или организация встречи без изменений, но с угрозой ухудшить состояние поля.