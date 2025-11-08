Я нашел ошибку
8 ноября отдают дань памяти сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при выполнении служебных обязанностей.
Руководство ГУ МВД СО приняло участие в возложении цветов к Мемориальному комплексу памяти сотрудников органов внутренних дел
Мужская сборная команда в составе: Михаил Заломин, Михаил Юрьев, Кирилл Пантелеев и Дмитрий Нартов завоевали бронзовые медали.
Тольяттинцы Дмитрий Нартов и Кирилл Пантелеев - призеры чемпионата мира по прыжкам на батуте
С места ДТП мальчик доставлен в больницу.
В Самаре на ул. Арцыбушевской 10-летний велосипедист попал под колеса иномарки на переходе
Задержанная сообщила, что занялась незаконным распространением запрещенных веществ из-за финансовых трудностей.
Ранее судимая 21-летняя жительница Чапаевска ответит перед судом за распространение наркотиков
В Самаре состоялся всероссийский турнир по дзюдо на призы физкультурно-спортивного общества «Трудовые резервы.
Самарские дзюдоистки выиграли всероссийские соревнования
Шесть человек погибли в результате пожара на парфюмерной фабрике в Турции
Шесть человек погибли в результате пожара на парфюмерной фабрике в Турции
Правительство РФ утвердило производственный календарь на 2026 год.
Правительство РФ утвердило производственный календарь на 2026 год
Каждый третий подрабатывающий из Самары читает более часа в день
Каждый третий подрабатывающий из Самары читает более часа в день
Матч «Крыльев» с «Зенитом» могут перенести из-за состояния поля в Самаре

8 ноября 2025 12:35
187
Матч «Крыльев» с «Зенитом» могут перенести из-за состояния поля в Самаре

Домашний стадион «зелено-бело-синих» является одной из основных площадок форума «Россия — спортивная держава», на которой провели ряд массовых мероприятий, пишет Самара-МК.

Все это сказалось на состоянии поля на «Солидарность Самара Арене». По этой причине игру 15-го тура между «КС» и «Зенитом» могут перенести. Представители РПЛ знают о проблеме и пообещали организовать проверку покрытия.

«Ведем переговоры с "Крыльями Советов" и "Зенитом" и прорабатываем различные сценарии решения ситуации, чтобы минимизировать неудобства для болельщиков и обеспечить равные условия для обеих команд», — приводит слова представителей лиги Sport24.

Телеграм-канал «Топи за «Крылья» сообщает: в Санкт-Петербурге вместо Самары встречу проводить не будут. Там запланировано другое мероприятие в день матча 9 ноября.

Остаются три варианта: техническое поражение для «КС», резервная дата (возможно, игра состоится весной) или организация встречи без изменений, но с угрозой ухудшить состояние поля.

