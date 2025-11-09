134

В заключительном туре первого круга Мир РПЛ "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали санкт-петербургский "Зенит".

Счет в матче "Крылья Советов" открыли на 50 минуте встречи, после передачи со штрафного отличился Фернандо Костанца – 1:0.

Через 6 минут гости сравняли счет, Максим Глушенков навесил со штрафного, никто к мячу не успел, и тот влетел в сетку ворот самарцев – 1:1.

В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимаю "Ростов" из Ростова-на-Дону. Игра 16 тура Мир РПЛ состоится в воскресенье, 23 ноября, в 14:00, сообщает пресс-служба ПФК "КС".