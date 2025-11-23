"Крылья Советов" дома обыграли "Ростов" - 2:0

154

В заключительном домашнем матче в этом голу "Крылья Советов" в рамках 16 тура Мир РПЛ принимали "Ростов".

Счет в матче открыли самарцы. Иван Олейников воспользовался ошибкой Умара Сако в центре поля, убежал один на один, и неотразимо пробил в дальний угол ворот Рустама Ятимова – 1:0.

На 55 минуте встречи Джимми Марин получил мяч в штрафной от Ильзата Ахметова и красивым ударом отправил мяч в сетку – 2:0.

Доминик Ороз на скамейке запасных получил предупреждение, которое для него стало четвертым в сезоне, и он пропустит следующий матч Мир РПЛ против "Краснодара".

В следующем матче "Крылья Советов" в Набережных Челнах сыграют с "КАМАЗОМ". Игра 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России состоится в четверг, 27 ноября, в 19:00, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

Фото: пресс-служба ПФК "КС"