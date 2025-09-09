Я нашел ошибку
Главные новости:
В обсуждении принял участие губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. 
В Минспорте провели рабочее совещание по подготовке Международного форума «Россия – спортивная держава»
После окончания игры шаттлы отправляться НЕ будут.
В день матча с «Сочи» будут курсировать бесплатные шаттлы до «Солидарность Самара Арены»
Организована работа лаборатории Природоохранного центра для замера атмосферного воздуха в санитарно-защитной зоне и на территории ближайшей жилой застройки.
Сегодня произошло возгорание на полигоне ТБО «Преображенка»
Мошенники подталкивают своих жертв на быстрое принятие решений. Чтобы не попасться на уловку, стоит взять паузу и перестать действовать в спешке.
В ГД назвали пять признаков, по которым можно вычислить мошенника
В 2026 г возможны 2 индексации страховых пенсий на уровень выше инфляции.
В Госдуме рассказали, как проиндексируют страховые пенсии в 2026 году
В Самаре в рамках подготовки к отопительному сезону продолжается реконструкция теплотрассы, проходящей под Третьим проездом.
Через перекресток улиц Дыбенко и Третий проезд в Самаре временно ограничат движение транспорта
Тыкву можно использовать в разных вариантах как полезное дополнение, которое помогает подготовить организм к зиме.
Диетолог рассказала о пользе тыквы для здоровья 
В Самаре ночью +7, +9°С, днем +19, +21°С.
10 сентября в регионе без осадков, до +22°С
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.24
0.9
EUR 98.03
1.46
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
13 сентября в рамках празднования 439-летия Самары Музей Эльдара Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В день матча с «Сочи» будут курсировать бесплатные шаттлы до «Солидарность Самара Арены»

9 сентября 2025 22:20
157
После окончания игры шаттлы отправляться НЕ будут.

В день матча с «Сочи» будут курсировать бесплатные шаттлы до «Солидарность Самара Арены». Главное условие проезда – билет на игру или атрибутика «Крыльев Советов».

На остановках, откуда отправляются шаттлы, будут волонтёры. Они помогут сориентироваться, подскажут расписание движения автобусов и ответят на все вопросы.

Маршрут: «Октябрьская набережная» («Ладья») – «Солидарность Самара Арена», гейт 4.

Начало движения: 12:40.

Интервал движения в начале каждые 20 минут, затем каждые 15 минут.

Отправление последнего автобуса: 14:15.

Остановки: «Постников овраг» – «Завод им. Тарасова» (пересечение ул. Ново-Садовой и ул. 22 Партсъезда) – «Барбошина поляна» (пересечение ул. Ново-Садовой и пр. Кирова) – «Солидарность Самара Арена» (гейт 4).

После окончания игры шаттлы отправляться НЕ будут, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

 

Фото:  пресс-служба ПФК "КС"

Теги: Крылья Советов Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
А гол Егора Мовсисяна был признан лучшим в лиге.
02 сентября 2025, 16:30
«Крылья Советов» - бронзовый призер молодежной лиги по пляжному футболу 
А гол Егора Мовсисяна был признан лучшим в лиге. Спорт
761
В следующем матче «Крылья Советов» на «Солидарность Самара Арене» принимают «Сочи».
31 августа 2025, 18:54
Ничья на последних минутах: «Крылья Советов» - «Локомотив» - 2:2 
В следующем матче «Крылья Советов» на «Солидарность Самара Арене» принимают «Сочи». Футбол в Самаре
817
«Крылья Советов» и московский ЦСКА договорились об аренде футболиста до конца сезона 2025/26.
29 августа 2025, 21:41
Аргентинский нападающий Адольфо Гайч – игрок «Крыльев Советов»
«Крылья Советов» и московский ЦСКА договорились об аренде футболиста до конца сезона 2025/26. Спорт
905
В центре внимания
 С начала 2025 года с территории областной столицы демонтировано и вывезено 185 незаконных торговых объектов
9 сентября 2025  13:37
 С начала 2025 года с территории областной столицы демонтировано и вывезено 185 незаконных торговых объектов
283
В областном центре стартовала реконструкция одного из старейших стадионов Самарской области
9 сентября 2025  12:32
В областном центре стартовала реконструкция одного из старейших стадионов Самарской области
227
Торжественное городское собрание состоялось в Самаре накануне Дня города
9 сентября 2025  09:59
Торжественное городское собрание состоялось в Самаре накануне Дня города
297
В Самаре ограничат продажу алкоголя на День города
8 сентября 2025  14:00
В Самаре ограничат продажу алкоголя на День города
522
В Самарской области действует запрет на съемку и публикацию фото и видео БПЛА и последствий их применения
8 сентября 2025  13:54
В Самарской области действует запрет на съемку и публикацию фото и видео БПЛА и последствий их применения
502
Весь список