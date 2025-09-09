157

В день матча с «Сочи» будут курсировать бесплатные шаттлы до «Солидарность Самара Арены». Главное условие проезда – билет на игру или атрибутика «Крыльев Советов».

На остановках, откуда отправляются шаттлы, будут волонтёры. Они помогут сориентироваться, подскажут расписание движения автобусов и ответят на все вопросы.

Маршрут: «Октябрьская набережная» («Ладья») – «Солидарность Самара Арена», гейт 4.

Начало движения: 12:40.

Интервал движения в начале каждые 20 минут, затем каждые 15 минут.

Отправление последнего автобуса: 14:15.

Остановки: «Постников овраг» – «Завод им. Тарасова» (пересечение ул. Ново-Садовой и ул. 22 Партсъезда) – «Барбошина поляна» (пересечение ул. Ново-Садовой и пр. Кирова) – «Солидарность Самара Арена» (гейт 4).

После окончания игры шаттлы отправляться НЕ будут, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

Фото: пресс-служба ПФК "КС"