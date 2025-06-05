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Контракт заключен на один год с возможностью продления по соглашению сторон.
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Магомед Адиев назначен на пост главного тренера «Крыльев Советов»

5 июня 2025 21:09
47
Контракт заключен на один год с возможностью продления по соглашению сторон.

47-летний специалист Магомед Адиев назначен на пост главного тренера самарского клуба. Контракт заключен на один год с возможностью продления по соглашению сторон.

В прошлом – нападающий, воспитанник грозненского футбола. В разные годы выступал за «Анжи», ЦСКА, «Терек», «Сокол», астанинский «Женис», «Нижний Новгород» и другие клубы. В 1999 году провёл четыре матча за олимпийскую сборную России, отметившись двумя забитыми мячами.

В начале текущего сезона Магомед Мусаевич возглавлял «Ахмат», а затем с апреля 2025 года работал с подмосковными «Химками».

Ранее тренировал «Анжи», карагандинский «Шахтёр», а также национальную сборную Казахстана, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

 

Фото:   пресс-служба ПФК "КС"

Теги: Крылья Советов Самара

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