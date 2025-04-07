Команды региона готовятся сыграть в турнире ПФО по баскетболу 3х3  ⁣ 

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С 10 по 13 апреля в Нижнем Новгороде пройдет окружной этап турнира ПФО по баскетболу 3х3 среди студентов вузов – общественного проекта под патронатом полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова. Проект реализуется второй год подряд и охватывает несколько тысяч студентов организаций высшего образования.

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В финальном этапе на паркете встретятся команды мужчин и женщин из всех 14 регионов округа. Самарскую область представят мужская команда ПривГУПС под руководством Дмитрия Ермолаева и женская команда СамГТУ под руководством Ольги Костроминой, которые стали победителями регионального этапа турнира.

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Год назад, в 2024 году, команды Самарской области показали высокий результат на окружных соревнованиях. Команда СамГТУ заняла первое место в соревнованиях женщин, а среди мужчин серебряным призером стала сборная Самарского университета.

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Турнир Приволжского федерального округа по баскетболу 3х3 в этом году разыгрывается не только среди студентов вузов, но и среди учащихся учреждений среднего профессионального образования, и среди школьников сельских общеобразовательных организаций.

Фото: минспорта СО