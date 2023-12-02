Игорь Осинькин: "Важно, что мы давно не играли на ноль"

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После матча 17 тура МИР РПЛ против "Сочи" главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин ответил на вопросы журналистов, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

– Плохо зашли в игру, не хватало скорости, не могли её вытащить. В чём причина? Посмотрим, поговорим, подумаем. Действительно, не хватало скорости, которая у нас в последних матчах была и соперник после стартового отрезка, где моменты были созданы с рикошетами, сыграл в такой несвойственный футбол, который мы предполагали. Глубоко играла команда, мы проговаривали, что такая возможность есть, тенденции такие есть, но мы до конца не были готовы. Мало команд, которые против позиционной обороны, могут играть с запасом прочности и скорости. Тем не менее во второй половине первого тайма мы наладили контроль, создали несколько моментов. Конечно, только после того, как мы забили во втором тайме, мы наиграли на один гол, много создали, в этот момент мы выдохнули, потому что скользкий счет и соперник не опускает руки. Всегда есть опасения, что и показали последние минуты. Шальная цепь случайных событий, которые могли привести к голу. Но хорошо, что не привело. Важно, что мы давно не играли на ноль.

– Такая сухая победа вдвойне приятна. Как вы оцениваете игру Ломаева и обороны?

– В начале Ваня спас, а последний момент – надо разобраться. Не будем обсуждать, момент сложный, а я повтора не видел. После этого будем детально разбираться.

– Предстоит заключительный матч в году со "Спартаком". Каким будет график подготовки?

– График подготовки такой: просыпаемся, смотрим температуру, если позволяет – тренируемся. Не позволяет – выкручиваемся, проводить в тренажерном зале, рвать тренировку на части, заходя погреться. Мы до конца не понимаем какая будет погода. Будем настраиваться, готовиться. Знаем, что будет тяжёлая игра.