Игорь Осинькин: Нам и команде сейчас очень важно, чтобы не было большой ротации впереди

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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал Metaratings. ru подписание экс-нападающего «Спартака» Максима Глушенкова, который прошлый сезон провёл в самарской команде на правах аренды.

– Как на Максима повлияет то, что он переходит на полноценный контракт после аренды?

– Мы рады возвращению Максима. Он приходит в знакомую обстановку, думаю, это сильно на него не повлияет. Для него очень большую роль сыграл отрезок во второй части чемпионата, когда он получил стабильное место в составе и забил 5 голов, смотрелся неплохо. Нам и команде сейчас очень важно, чтобы не было большой ротации впереди, учитывая, что Зиньковский и Сарвели ушли. Важно, чтобы оставались люди, которые много играли и лучше знают требования – в первую очередь это Ежов и Глушенков. Вокруг них мы должны новые игровые связи.

– Чего Глушенкову не хватило, чтобы остаться в «Спартаке», над какими качествами предстоит работать?

– Мы играем в разных схемах. За это время у Максима была и достаточно серьёзная травма, и конкуренцию надо было выдержать. Не могу акцентировать внимание на всех факторах, потому что я не внутри «Спартака». Он до сих пор является молодым футболистом. Ему всего 22, хоть Максим и имеет опыт в Премьер-Лиге. Он растёт, прогрессирует, у него всё впереди. Игроки такого возраста, которые имеют такие задатки и потенциал, нам всегда интересны, – сказал Осинькин.

Ранее Metaratings.ru первым сообщил, что Глушенков продолжит выступать за «Крылья Советов».