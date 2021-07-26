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Дмитрий Азаров рассказал о ситуации с допуском зрителей на матч «Крылья Советов»-«Спартак»

26 июля 2021 11:49
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Дмитрий Азаров рассказал о ситуации с допуском зрителей на матч «Крылья Советов»-«Спартак»

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию с допуском болельщиков на матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — «Спартак».

«Крыльям Советов» в матче с «Ахматом» не хватило опыта и физической массы. Болельщики? Болельщиков тоже не хватило. Решение сыграть при минимальном количестве зрителей — до 500 человек — было очень важно для наших коллег из Роспотребнадзора. Мы им показали, что выдержали все требования и условия. Теперь всё в наших руках — с точки зрения ускоренных темпов вакцинации, бережного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих. Уверен, что всё это позволит нам увеличить квоту болельщиков на следующий матч со «Спартаком». Сразу говорю: решение станем принимать на флажке. Каждый день будем считать количество заболевших. Надеемся, что с санитарными службами договоримся раньше. Но, судя по тому, как сейчас развивается ситуация, думаю, что решение будет в самый последний день», — сказал Азаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым. 

Теги: "Крылья Советов" Дмитрий Азаров Спартак футбол

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