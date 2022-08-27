Дмитрий Азаров принял участие в турнире по баскетболу 3х3 «Samara Open» памяти Юрия Тюленева

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В субботу, 27 августа, на площади Куйбышева проходит грандиозный спортивный праздник – XIII турнир по баскетболу 3х3 «Samara Open» памяти заслуженного тренера России Юрия Павловича Тюленева. В этом году соревнования стали рекордными по своему масштабу за всю историю проведения – заявлено 278 команд, более 1000 участников со всей Самарской области и других регионов страны, а также из Казахстана. Вместе с земляками, многочисленными любителями баскетбола в турнире принял участие Губернатор Дмитрий Азаров, по инициативе которого «Samara Open» проводят с 2010 года.

«Я очень рад, что сегодня имею возможность открывать уже 13-ый по счету​ фестиваль по баскетболу имени моего наставника, моего тренера Юрия Павловича Тюленева. В 2010 году вместе с моими друзьями, воспитанниками выдающегося куйбышевского и самарского тренера мы придумали этот турнир, и тогда, наверное, не задумывались о том, быть ли ему постоянным, проводиться ли на регулярной основе. Но после того как первый турнир состоялся, мы поняли, что этот турнир должен быть в нашем городе всегда. И память о выдающемся тренере, настоящем энтузиасте, ветеране Великой Отечественной войны, достойнейшем человеке, Учителе с большой буквы Юрии Павловиче Тюленеве должна сохраняться в самарском баскетболе и на самарской земле», – отметил Губернатор, открывая соревнования.

Юрий Павлович Тюленев – один из лучших тренеров куйбышевского и самарского баскетбола, воспитавший целую плеяду успешных игроков. Среди них более 20 мастеров спорта, 33 кандидата в мастера спорта, заслуженный мастер спорта, Олимпийская чемпионка Ольга Сухарнова и многие другие.

Работая в детско-юношеской спортивной школе, Юрий Павлович за многие годы стал тренером для тысяч ребят, которые, став уже взрослыми людьми, гордятся быть его воспитанниками, навсегда сохранив память о нем как настоящем наставнике.

«Юрия Павлович - выдающийся человек, и он доказал это своим высоким служением спорту, детям, баскетболу, нашей великой Родине. Он защитник Отечества, защитник детства, человек, который дал путевку в жизнь и в большой спорт сотням мальчишек и девчонок. И я очень рад, что мы эту благодарную память в сердцах сохраняем. Очень рад, что сегодня здесь присутствуют воспитанники Юрия Павловича, люди, которые сами являются большими наставниками и большими мастерами и продолжают традиции своего учителя», - сказал Дмитрий Азаров.

Глава региона подчеркнул, что его наставник был не только выдающимся тренером, но и человеком, который не словом, а делом доказал свою преданность Родине, защищая нашу страну с оружием в руках, и является сегодня примером для многих парней, которые, следуя зову сердца, выражают готовность встать на защиту нашего государства.

Юрий Павлович – участник Великой Отечественной войны. Он дошел до Берлина и заслужил множество наград: орден «Красной звезды», орден «За заслуги перед Отечеством», медаль Жукова, медаль «За победу над Германией», медаль «За победу над Японией». Получил два тяжелых ранения.

«Я уверен, что настоящие спортсмены, настоящие баскетболисты, готовы всегда защитить честь своей школы, своей команды, нашего региона, нашей страны на спортивных площадках. Но если понадобится, всегда готовы встать на защиту нашей Родины, всего того, что для нас дорого и свято», - выразил уверенность Губернатор.

Легендарного тренера не стало в 2008 году. Дмитрий Азаров, в школьные годы тренировавшийся у Юрия Павловича Тюленева, выступил с инициативой увековечить память наставника. Идею поддержали другие​ многочисленные воспитанники наставника, баскетбольная общественность региона. На доме, где жил заслуженный тренер (Самара, Садовая, 212б), была установлена мемориальная доска, а в память о нем ежегодно проводят турнир по баскетболу.

Сегодня утром по традиции перед открытием соревнований воспитанники тренера, ветераны, специалисты и любители баскетбола возложили цветы к мемориальной доске Юрия Павловича. Губернатор Дмитрий Азаров также почтил память своего наставника, пообщался с ветеранами и вдовой Юрия Тюленева.

В этом году «Samara Open» проводят уже в 13-й раз. За это время соревнования, начинавшиеся как городские, выросли до события всероссийского уровня, став одними из самых масштабных по баскетболу 3х3 в стране. В 2022 году установлен рекорд – заявлено 278 команд, свыше 1000 участников. Среди них не только баскетболисты Самарской области, но спортсмены​ из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Казахстана. Среди многочисленных зрителей - ребята из ДНР и ЛНР.

Ирина Беркут, которая была вынуждена покинуть родной дом в Луганской области, а сейчас живет в Тольятти, ​ стала участницей турнира вместе с Губернатором, вышла на площадку в составе команды «белых» в «Матче звезд».

«Эмоции переполняют. Никогда не видела, чтобы на площади так много команд, людей играло в баскетбол», - поделилась впечатлениями баскетболистка. Девушка с 6 лет занимается баскетболом, имеет первый юношеский разряд, и здесь продолжила тренировки в спортивной школе.

«Баскетбол – это жизнь, - призналась спортсменка. – А такие турниры очень нужны – они объединяют людей».

«Я рад тому, что этот турнир сегодня действительно международный, что сегодня​ приехали спортсмены, зрители из дружественных стран. И я хочу поприветствовать ребят из ЛНР и ДНР. Они убедились за это время, что своих мы не бросаем. Вместе с вами, вашими родителями, с руководителями республик мы восстановим мирную жизнь на Донбассе, - обратился к гостям и участникам турнира Губернатор. —​ Сегодня уже жители Самарской области активно включились в эту работу. И я уверен, что в братском городе Самарской области - в Снежном - 1 сентября откроются отремонтированные школы, в том числе детско-юношеская спортивная школа, которая примет открытый республиканский турнир по спортивной борьбе. И это будет первый турнир в этой спортивной школе. Я рад, что мы успеваем подарить такой праздник всей республике и всем спортсменам».

Самарская область сегодня один из лидеров в стране по развитию баскетбола. Это неоднократно отмечалось на федеральном уровне,​ руководством Российской федерации баскетбола. В регионе создана структура, которая охватывает все уровни детского, юношеского, молодежного и взрослого баскетбола. Одна из ее задач, которая успешно решается, – подготовка местных игроков. В Самарской области проводят многочисленные турниры, совершенствуют инфраструктуру, развивают профессиональное направление.

В сезоне 2022\2023 баскетбольная «Самара» впервые будет играть в Единой лиге ВТБ, где выступают сильнейшие команды России. Это стало возможным благодаря многолетней системной работе по развитию клуба и всего баскетбола в регионе, поддержке со стороны Губернатора Дмитрия Азарова и открытию на год раньше срока нового современного Дворца спорта. Первый матч в Лиге ВТБ «Самара» проведет дома 3 октября против московского ЦСКА.

«Я уверен, что этот олимпийский вид спорта будет развиваться в нашем городе опережающими темпами, так уже происходит. Уверен, что наши спортсмены будут представлять самарский и российский баскетбол на международных турнирах. К сожалению, многие федерации забыли о том, что спорт вне политики, и политика вмешивается в спортивное, олимпийское движение. Но так будет точно не всегда, потому что без России мировой спорт не полноценен. Мы с вами вновь будем гордиться победами и славными успехами наших спортсменов», - заявил Дмитрий Азаров.

Президент федерации баскетбола Самарской области Владимир Аветисян отметил, что Самара и Самарская область сегодня переживает настоящий​ баскетбольный бум​ во всех сферах: от профессиональной команды, которая в этом году впервые примет участие в самом престижном турнире российского баскетбола – в Единой Лиге ВТБ, до массового баскетбола, для развития которого сегодня делается в регионе многое, в том числе строятся спортивные площадки, доступные для всех желающих.

«То, что происходит сейчас в баскетбольной жизни региона, закономерно. Это делает Самару столицей баскетбола в России», - заявил Президент федерации баскетбола Самарской области.

После официального открытия турнира состоялся традиционный «Матч звезд» с участием ветеранов куйбышевского и самарского баскетбола, действующих спортсменов, руководителей и известных любителей баскетбола.

Так, в этот раз на площадку вышли ветераны куйбышевского «Строителя» Владимир Васякин и Игорь Бочкарев, бронзовый призер Олимпийских игр Ольга Артешина, игроки БК «Самара» Владимир Пичкуров, Максим Шелекето, Семен Дебда, Дарья Курильчук, Дарья Колосовская, Кристина Евсейчева, директор СШОР № 13 Алексей Саяпин, президент БК «Самара» Камо Погосян, заместитель главы Самары Максим Харитонов, актер фильма «Движение вверх» Кузьма Сапрыкин, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Самара» Михаил Смирнов, юная спортсменка из ДНР Ирина Беркут. За команду «белых» сыграл Дмитрий Азаров.

«Эмоции все в игре, в спортивной борьбе, в командном духе, в подвернутой ноге – без травм спорт иной раз не бывает. И, конечно, есть радость общения с друзьями, с которыми не виделся, радость от любимой игры.​ И я рад тому, что сегодня здесь на площади собралось столько людей», - поделился эмоциями после игры Глава региона.​

Напомним, на турнире «Samara Open» разыгрываются медали в 14 категориях. Впервые в турнире выступили спортсмены проекта «тихий!баскетбол» (игроки с ограниченными возможностями здоровья). Призеров и участников этой категории наградил Дмитрий Азаров. В турнире «Элит» за награды борются сильнейшие профессиональные команды России по баскетболу 3х3.

Матчи проходят на 17 площадках: главный корт «Дом», 3 профессиональных корта и 13 площадок с мобильными баскетбольными стойками. Все матчи проходят под музыку самарских диджеев, в программе спортивного праздника шоу летающих баскетболистов, различные конкурсы для болельщиков. Призеров «Samara Open» ждут ценные подарки, а также призовой фонд. Завершатся соревнования сегодня вечером.

Фото: департамент информационной политики СО