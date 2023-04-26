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Благотворительный фонд «Преобразование» ведет набор в тольяттинскую следж-хоккейную команду

26 апреля 2023 15:07
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Следж-хоккей , он же хоккей на санях , представляет собой командную игру на льду, для детей с ограниченными возможностями.

Партнёр фонда "Другое детство" - благотворительный фонд "Преобразование" открывает набор в следж-хоккейную команду в Тольятти.

Следж-хоккей , он же хоккей на санях , представляет собой командную игру на льду, для детей с ограниченными возможностями. Точно так же, как и в обычном хоккее, команды стараются забить гол сопернику. Следж-хоккей входит в программу зимних Паралимпийских игр. Но задача фонда это сделать жизнь детей с ограничениями ярче.

Для кого занятия?

- Дети с ограниченными возможностями здоровья 
- Мальчики и девочки
- Возраст - от 7 до 17 лет

Что дают занятия?

-  дети получают физические и кардионагрузки
-  улучшается общее физическое состояние и трофика мышц
 - появляются новые двигательные возможности
-  выработка иммунитета к простудным заболеваниям
-  заметно улучшение психоэмоционального фона
 - появится новый круг друзей благодаря общему увлечению-хоккеем
 - формируется взаимовыручка и ответственность
 - возрастает уверенность в своей социальной значимости
 усиливается стремление жить и побеждать.

Как записаться на занятия 
Телефон для связи +7(927)899-12-14 Анастасия, фонд Преобразование, сообщает Другое детство — благотворительный фонд Тольятти.

 

Фото:  Другое детство — благотворительный фонд Тольятти

Теги: Тольятти

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