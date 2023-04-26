Благотворительный фонд «Преобразование» ведет набор в тольяттинскую следж-хоккейную команду

Партнёр фонда "Другое детство" - благотворительный фонд "Преобразование" открывает набор в следж-хоккейную команду в Тольятти.
Следж-хоккей , он же хоккей на санях , представляет собой командную игру на льду, для детей с ограниченными возможностями. Точно так же, как и в обычном хоккее, команды стараются забить гол сопернику. Следж-хоккей входит в программу зимних Паралимпийских игр. Но задача фонда это сделать жизнь детей с ограничениями ярче.
Для кого занятия?
- Дети с ограниченными возможностями здоровья
- Мальчики и девочки
- Возраст - от 7 до 17 лет
Что дают занятия?
- дети получают физические и кардионагрузки
- улучшается общее физическое состояние и трофика мышц
- появляются новые двигательные возможности
- выработка иммунитета к простудным заболеваниям
- заметно улучшение психоэмоционального фона
- появится новый круг друзей благодаря общему увлечению-хоккеем
- формируется взаимовыручка и ответственность
- возрастает уверенность в своей социальной значимости
усиливается стремление жить и побеждать.
Как записаться на занятия
Телефон для связи +7(927)899-12-14 Анастасия, фонд Преобразование, сообщает Другое детство — благотворительный фонд Тольятти.