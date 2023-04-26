Благотворительный фонд «Преобразование» ведет набор в тольяттинскую следж-хоккейную команду

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Партнёр фонда "Другое детство" - благотворительный фонд "Преобразование" открывает набор в следж-хоккейную команду в Тольятти.

Следж-хоккей , он же хоккей на санях , представляет собой командную игру на льду, для детей с ограниченными возможностями. Точно так же, как и в обычном хоккее, команды стараются забить гол сопернику. Следж-хоккей входит в программу зимних Паралимпийских игр. Но задача фонда это сделать жизнь детей с ограничениями ярче.



Для кого занятия?

- Дети с ограниченными возможностями здоровья

- Мальчики и девочки

- Возраст - от 7 до 17 лет



Что дают занятия?

- дети получают физические и кардионагрузки

- улучшается общее физическое состояние и трофика мышц

- появляются новые двигательные возможности

- выработка иммунитета к простудным заболеваниям

- заметно улучшение психоэмоционального фона

- появится новый круг друзей благодаря общему увлечению-хоккеем

- формируется взаимовыручка и ответственность

- возрастает уверенность в своей социальной значимости

усиливается стремление жить и побеждать.



Как записаться на занятия

Телефон для связи +7(927)899-12-14 Анастасия, фонд Преобразование, сообщает Другое детство — благотворительный фонд Тольятти.

Фото: Другое детство — благотворительный фонд Тольятти