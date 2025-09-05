26 футболистов, игравших за "Крылья Советов", вызвали на допрос

140

26 футболистов, которые выступают в Российской Премьер-лиге (РПЛ) и Первой лиге (ФНЛ) вызвали на допрос полиция по делу агента Павла Андреева. Об этом сообщил инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По информации спортивного журналиста, в число спортсменов, с которыми захотели пообщаться правоохранители, вошли полузащитник «Локомотива» Никита Салтыков, Антон Зиньковский и Александр Коваленко из «Сочи», хавбек «Чайки» Артем Соколов, Ян Гудков и Никита и Никитенко из «Челябинска», пишет 63.ру.

Допросы связаны с расследованием в отношении агента Павла Андреева. Все эти футболисты являлись его клиентами и в свое время играли за «Крылья Советов». Расследование в отношении агента инициировал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Глава региона сам репостнул сообщение Карпова в свой Telegram-канал.

О возможной коррупции в российском футболе стало известно в конце ноября 2024 года. Тогда губернатор Самарской области сообщил, что «Крылья Советов» оказались должны 36 миллионов рублей «неким преступникам из судейского корпуса». Это заявление Вячеслав Федорищев сделал во время совещания с членами Госсовета. Он предложил «взять и перестать» поддерживать нечестную игру.

Слова главы Самарской области прокомментировали представители РФС. В организации начали свое, внутреннее расследование.

Сам же Вячеслав Федорищев практически сразу дал неформальную пресс-конференцию с участием блогеров и журналистов. Собеседники несколько раз пытались выпытать у губернатора имя того человека, который сообщил ему о возможной коррупционной схеме. Но глава региона отказался его называть, так как «сейчас не время и не место».

Следом Вячеслав Федорищев заявил, что собирается подавать заявление в полицию. И в январе 2025 года стало известно, что силовики всё же возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».