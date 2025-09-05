26 футболистов, игравших за "Крылья Советов", вызвали на допрос

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Красноярском районе женщина потеряла 270 тысяч рублей, поверив аферистам
В Красноярском районе женщина потеряла 270 тысяч рублей, поверив аферистам
Резидент технопарка "Жигулёвская долина" стал победителем совместного конкурса ФПТП и РЖД
Резидент технопарка "Жигулёвская долина" стал победителем совместного конкурса ФПТП и РЖД
В Кошелев парке молодая автомобилистка сбила 59-летнего пешехода
В Кошелев парке молодая автомобилистка сбила 59-летнего пешехода
Участок улицы Липецкой временно перекроют в Самаре
Участок улицы Липецкой временно перекроют в Самаре
летом 2025 года количество вариантов подработки увеличилось почти в 1,5 раза
Летом 2025 года количество вариантов подработки увеличилось почти в 1,5 раза
В Самарской области находится самый крупный питомник по выращиванию гортензий в России и Европе
В Самарской области находится самый крупный питомник по выращиванию гортензий в России и Европе
13 сентября в СОУНБ начнётся отборочный тур областного конкурса скоростного чтения «Книжное ГТО»
13 сентября в СОУНБ начнётся отборочный тур областного конкурса скоростного чтения «Книжное ГТО»
россияне перестали арендовать самокаты для долгих поездок
Россияне перестали арендовать самокаты для долгих поездок
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.3
0.45
EUR 94.78
0.53
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
В Самаре пройдет открытие выставки произведений Зураба Церетели
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

26 футболистов, игравших за "Крылья Советов", вызвали на допрос

5 сентября 2025 12:25
140
26 футболистов, игравших за "Крылья Советов", вызвали на допрос

26 футболистов, которые выступают в Российской Премьер-лиге (РПЛ) и Первой лиге (ФНЛ) вызвали на допрос полиция по делу агента Павла Андреева. Об этом сообщил инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По информации спортивного журналиста, в число спортсменов, с которыми захотели пообщаться правоохранители, вошли полузащитник «Локомотива» Никита Салтыков, Антон Зиньковский и Александр Коваленко из «Сочи», хавбек «Чайки» Артем Соколов, Ян Гудков и Никита и Никитенко из «Челябинска», пишет 63.ру.

Допросы связаны с расследованием в отношении агента Павла Андреева. Все эти футболисты являлись его клиентами и в свое время играли за «Крылья Советов». Расследование в отношении агента инициировал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Глава региона сам репостнул сообщение Карпова в свой Telegram-канал.

О возможной коррупции в российском футболе стало известно в конце ноября 2024 года. Тогда губернатор Самарской области сообщил, что «Крылья Советов» оказались должны 36 миллионов рублей «неким преступникам из судейского корпуса». Это заявление Вячеслав Федорищев сделал во время совещания с членами Госсовета. Он предложил «взять и перестать» поддерживать нечестную игру.

Слова главы Самарской области прокомментировали представители РФС. В организации начали свое, внутреннее расследование.

Сам же Вячеслав Федорищев практически сразу дал неформальную пресс-конференцию с участием блогеров и журналистов. Собеседники несколько раз пытались выпытать у губернатора имя того человека, который сообщил ему о возможной коррупционной схеме. Но глава региона отказался его называть, так как «сейчас не время и не место».

Следом Вячеслав Федорищев заявил, что собирается подавать заявление в полицию. И в январе 2025 года стало известно, что силовики всё же возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

Теги: Крылья Советов Футбол

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Никита Чернов: в «Крыльях Советов» получаю игровое время, тренер со мной разговаривает
01 сентября 2025, 11:57
Никита Чернов: в «Крыльях Советов» получаю игровое время, тренер со мной разговаривает
Защитник «Крыльев Советов» поделился впечатлениями от переезда в Самару. Спорт
515
Сегодня будут курсировать бесплатные шаттлы до "Солидарность Самара Арены"
27 августа 2025, 11:42
Сегодня будут курсировать бесплатные шаттлы до "Солидарность Самара Арены"
Главное условие проезда – билет на игру или атрибутика "Крыльев Советов". Футбол в Самаре
671
В Самаре 9 августа запустят бесплатные автобусы до "Солидарность Арены"
06 августа 2025, 13:19
В Самаре 9 августа запустят бесплатные автобусы до "Солидарность Арены"
Они будут курсировать для футбольных болельщиков. Футбол в Самаре
638
В центре внимания
Стала известна программа празднования Дня города в Самаре
5 сентября 2025  10:00
Стала известна программа празднования Дня города в Самаре
279
Иван Носков: «В Самаре стало одним красивым современным фонтаном больше»
4 сентября 2025  10:00
Иван Носков: «В Самаре стало одним красивым современным фонтаном больше»
294
Месторасположение будущих объектов пока не определено. В настоящее время ведется поиск участков, которые отвечают всем необходимым требованиям.
3 сентября 2025  20:13
Вячеслав Федорищев анонсировал подписание концессии в сфере обращения с ТКО
527
Губернатор объявил о внедрении дополнительного инструмента кадровой политики – системы проверок госслужащих с применением полиграфа.
3 сентября 2025  16:01
Вячеслав Федорищев: полиграф как инструмент обеспечения честности и эффективности команды
595
В Самарской области начала работу бесплатная горячая линия психологической помощи и поддержки
3 сентября 2025  12:35
В Самарской области начала работу бесплатная горячая линия психологической помощи и поддержки
616
Весь список