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24 сентября 2021 года самарский футбол отметит своё 110-летие

24 сентября 2021 11:08
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24 сентября 2021 года самарский футбол отметит своё 110-летие

 В этот день в 1911 году прошёл первый публичный матч по всем правилам ФИФА.

Кроме того, ровно 70 лет назад состоялся первый матч между «Крыльями Советов» и «Зенитом». В честь этих двух событий было решено провести товарищескую встречу ветеранов команд. Причем именно ветеранов, ведь ввиду пандемии в целом сократилось количество соревнований и матчей. Как отмечают сами спортсмены – регулярные занятия футболом позволяют им не только поддерживать физическую форму и продлевать активное долголетие, но и общаться с друзьями и единомышленниками. 

25 сентября 2021 года в 14.30 по адресу: г. Самара,
ул. Строителей, 1 (стадион «Металлург», первое поле) встреча ветеранов «Крылья Советов» и ФК «Зенит-84».

Теги: футбол

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