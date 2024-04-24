В Сызрани дан старт региональным соревнованиям по мини-футболу

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23 апреля в Сызрани состоялось торжественное открытие соревнований по мини-футболу среди команд главных управлений МЧС России по субъектам Российской Федерации Приволжского федерального округа.

В соревнованиях принимают участие 14 команд. В их числе представители Нижегородской, Кировской, Пензенской, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областей и Пермского края, а также республик Татарстан, Башкортостан, Марий Эл, Удмуртии, Мордовии, Чувашии.

Перед началом соревнований с приветственным словом к участникам обратился заместитель начальника Главного управления МЧС России по Самарской области (по Государственной противопожарной службе) Игорь Быков:

«Приветствую участников соревнований 2024 года в Самарской области, в городе Сызрань. Мини-футбол – это спорт, объединяющий спасателей МЧС России. Желаю всем участникам соревнований спортивного азарта, профессионального и справедливого судейства, плодотворного общения и хорошего настроения. Пусть победит сильнейший!»

Сегодня, 24 апреля, пройдут финальные матчи соревнований, после которых начнется церемония награждения команд-победителей и торжественное закрытие состязаний.